Yasak aşk sosyal medyada canlı yayınlandı

Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında Sultanhanı ilçesi yakınlarında Aksaray-Konya karayoluna yaklaşık 150 metre mesafedeki tarlada, hasarlı bir otomobil görüldü. 68 BM 327 plakalı otomobil içinde biri kadın iki kişi, kanlar içinde hareketsiz bulundu. Durum jandarmaya bildirildi. Sürücü Tuncer Kütük'ün (27) vücuduna isabet eden 2 kurşunla, yanındaki Mediha Akdağ'ın (50) da 3'ü başına olmak üzere 6 kurşunla öldürüldüğü belirlendi.

'OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI' PAYLAŞIMI

Tuncer Kütük'ün ise olaydan saatler önce Konya'dan Aksaray'a giderken otomobil içinden sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından yayın yaptığı, yanındaki Mediha Akdağ'a da sürekli kendisini çekmesini söylediği görüldü. Görüntülerde Kütük'ün, sosyal medyada konuştuğu bir kişiye de 'Operasyon başarıyla tamamlandı' demesi dikkat çekti.

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