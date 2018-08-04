Yasak aşk kanıtlanmış eski eş patlamıştı! Eve hapsoldular

Eski eşi Bülent Çavuşoğlu’nun kendisini Ajda Pekkan’la aldattığını iddia eden ve 4 yıldır hukuk savaşı devam eden Tuğçe Eyilik, mahkemenin ihaneti kabul etmesiyle talep ettiği tazminatı kazandı. Böylece yasak aşk yıllar sonra kanıtlanmış oldu. Ajda Pekkan'la sevgilisi eve hapsoldu.

Yasak aşk kanıtlanmış eski eş patlamıştı! Eve hapsoldular

Mart ayında ayrıldıkları konuşulan Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu'nun aşkının devam ettiği ortaya çıktı. Ajda Pekkan'la gizli saklı buluşmaktan bıktığı için ilişkiyi bitiren 50 yaşındaki işadamı Bülent Çavuşoğlu, Süperstar'ın hasretine daha fazla dayanamadı. Aşkları birkaç hafta önce yeniden başlayan olay çiftin 1 haftadan beri Ajda Pekkan'ın Bodrum Regnum Escana Evleri'ndeki yaklaşık 8 milyon liralık villasında baş başa olduğu öğrenildi. Basına yakalanmamak için villadan dışarıya adım atamayan ikili, yakında lüks bir tekneyle mavi tura çıkmayı planlıyor..

111
Yasak aşk kanıtlanmış eski eş patlamıştı! Eve hapsoldular

'YUVAMI YIKTIN' DAVASI AÇILMIŞTI: Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu’nun ilişkisi 2011 yılında ortaya çıkmıştı. Çavuşoğlu KVK’da genel müdürlük yapan, cemiyet hayatından tanınan Eyilik Ailesi’nin kızı Tuğçe Eyilik’le evli, genç ve kariyerli bir yöneticiydi. Ajda Pekkan da çıkardığı hit şarkılar ve cesur sahne kostümleriyle kariyerinin adeta en parlak dönemini yaşıyordu.

211
Yasak aşk kanıtlanmış eski eş patlamıştı! Eve hapsoldular

SONUNDA BOŞANDILAR: Çiftin gizli ilişkisi, bir iş toplantısı sonrasında başlamıştı. Ajda Pekkan’ın gizliliği için büyük çaba harcadığı ilişki çok sınav verdi. Tuğçe Eyilik’in Ajda Pekkan’a açtığı, sonuçsuz kalan 250 bin liralık manevi tazminat davası medyada ‘metres davası’ olarak adlandırılarak Pekkan’ı yıpratma amacıyla kullanıldı. Sonunda Çavuşoğlu ile Eyilik boşandı.

311
Yasak aşk kanıtlanmış eski eş patlamıştı! Eve hapsoldular

MAHKEME BOŞANMAYI ZİNAYA BAĞLADI: Olaylı bir sürecin sonunda Aralık 2014’te şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmışlardı. Ama ihanete uğradığını söyleyen Tuğçe Eyilik olayı yargıya taşıdı. Mahkeme Bülent Çavuşoğlu’nun sadakatsizlik yaptığına karar verdi ve boşanmayı zinaya bağladı.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro