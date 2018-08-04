Yasak aşk kanıtlanmış eski eş patlamıştı! Eve hapsoldular

Mart ayında ayrıldıkları konuşulan Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu'nun aşkının devam ettiği ortaya çıktı. Ajda Pekkan'la gizli saklı buluşmaktan bıktığı için ilişkiyi bitiren 50 yaşındaki işadamı Bülent Çavuşoğlu, Süperstar'ın hasretine daha fazla dayanamadı. Aşkları birkaç hafta önce yeniden başlayan olay çiftin 1 haftadan beri Ajda Pekkan'ın Bodrum Regnum Escana Evleri'ndeki yaklaşık 8 milyon liralık villasında baş başa olduğu öğrenildi. Basına yakalanmamak için villadan dışarıya adım atamayan ikili, yakında lüks bir tekneyle mavi tura çıkmayı planlıyor..
'YUVAMI YIKTIN' DAVASI AÇILMIŞTI: Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu’nun ilişkisi 2011 yılında ortaya çıkmıştı. Çavuşoğlu KVK’da genel müdürlük yapan, cemiyet hayatından tanınan Eyilik Ailesi’nin kızı Tuğçe Eyilik’le evli, genç ve kariyerli bir yöneticiydi. Ajda Pekkan da çıkardığı hit şarkılar ve cesur sahne kostümleriyle kariyerinin adeta en parlak dönemini yaşıyordu.
SONUNDA BOŞANDILAR: Çiftin gizli ilişkisi, bir iş toplantısı sonrasında başlamıştı. Ajda Pekkan’ın gizliliği için büyük çaba harcadığı ilişki çok sınav verdi. Tuğçe Eyilik’in Ajda Pekkan’a açtığı, sonuçsuz kalan 250 bin liralık manevi tazminat davası medyada ‘metres davası’ olarak adlandırılarak Pekkan’ı yıpratma amacıyla kullanıldı. Sonunda Çavuşoğlu ile Eyilik boşandı.
MAHKEME BOŞANMAYI ZİNAYA BAĞLADI: Olaylı bir sürecin sonunda Aralık 2014’te şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmışlardı. Ama ihanete uğradığını söyleyen Tuğçe Eyilik olayı yargıya taşıdı. Mahkeme Bülent Çavuşoğlu’nun sadakatsizlik yaptığına karar verdi ve boşanmayı zinaya bağladı.
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