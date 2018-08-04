Yasak aşk kanıtlanmış eski eş patlamıştı! Eve hapsoldular

Mart ayında ayrıldıkları konuşulan Ajda Pekkan ile Bülent Çavuşoğlu'nun aşkının devam ettiği ortaya çıktı. Ajda Pekkan'la gizli saklı buluşmaktan bıktığı için ilişkiyi bitiren 50 yaşındaki işadamı Bülent Çavuşoğlu, Süperstar'ın hasretine daha fazla dayanamadı. Aşkları birkaç hafta önce yeniden başlayan olay çiftin 1 haftadan beri Ajda Pekkan'ın Bodrum Regnum Escana Evleri'ndeki yaklaşık 8 milyon liralık villasında baş başa olduğu öğrenildi. Basına yakalanmamak için villadan dışarıya adım atamayan ikili, yakında lüks bir tekneyle mavi tura çıkmayı planlıyor..