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Yasak aşk cinayeti! Babasının yasak aşkını tek bıçakla öldürdü

Yasak aşk cinayeti! Babasının yasak aşkını tek bıçakla öldürdü

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde evinde ölü bulunan 3 çocuk annesi Havva Çay cinayeti çözüldü. Çay'ı, genç kadının babasıyla yasak aşk yaşadığını duyan 18 yaşındaki H.G.'nin işlediği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 08:22 - Güncelleme: 28-10-2018 09:13

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bir karı kocanın yasak aşk tartışmasını duyan 18 yaşındaki oğulları, babasının yasak aşk yaşadığını düşündüğü kadını öldürdü. Gaziemir'deki evinde ölü bulunan 3 çocuk annesi Havva Çay (27) cinayeti ile ilgili soruşturma tamamlandı. 18 yaşındaki katil zanlısının, genç kadını babasıyla yasak aşk yaşadığını düşündüğü için öldürdüğü öğrenildi.

ANNE VE BABASI TARTIŞIRKEN DUYDU... H.G'nin anne ve babasının sık sık bu konuda tartıştığı ve bu tartışmalara gencin de şahit olduğu iddia edildi. Cinayet geçtiğimiz pazar sabahı, Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi 321 Sokak'ta işlenmişti. 

TEK BIÇAK DARBESİ... Havva Çay'dan haber alamayan baba, üst katındaki daireye yedek anahtarla girdiğinde kızını kanlar içinde hareketsiz yatarken bulmuştu. Eve gelen sağlık görevlileri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Polis, vücudunda tek bıçak darbesi olan Çay'ın katilini yakalamak için çalışma başlatmıştı.

EŞİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ... Havva Çay'ın eşi Abdülhadi Günay'ın (43) da 2016 yılının Haziran ayında silahla öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Günay'ın köpeği, komşusu R.Ş'nin bahçesine girip tavuklara zarar vermiş, çıkan tartışmada Günay, sokak ortasında öldürülmüştü. Genç kadın, eşinin ölümünün ardından 3 çocuğu ile babasının oturduğu apartmana taşınmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Pinus Nigra 28 Ekim 2018 09:52 Doğru olup olmadığı kesin olmadan bir tartışmadan yasak aşk hükmü çıkararak infaz etmek, cinayet işlemek 18 yaşındaki bir çocuğa kalmış. Karı-kocanın bu tartışması oğullarının ve 3 çocuğu olan bir kadının hayatını karartmıştır.

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