Yasak aşk bombası! Maradona evli kadınla otelde basıldı

Arjantin'de Diego Maradona ile Inter'in golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın aşk yaşadığı haberleri olay yarattı. Mirtha Legrand, isimli oyuncu ve sunucu, Maradona ile Wanda Nara'nın geceyi otelde birlikte geçirdiklerini iddia etti.

Yasak aşk bombası! Maradona evli kadınla otelde basıldı

Arjantinli model Wanda Nara’nın yıllar önce Diego Maradona ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Bu konu Arjantin’de uzun süre gündemi meşgul etmişti. Hatta Wanda Nara’nın Maradona’nın iç çamaşırlarını giydiği fotoğraflar basında yer almıştı. Wanda Nara ve Maradona’nın aşk yaşadığı iddiaları 12 yıl sonra yeniden alevlendi.

111
Yasak aşk bombası! Maradona evli kadınla otelde basıldı

GECEYİ OTELDE GEÇİRDİLER: Arjantinli golcü Maxi Lopez ile evli olan Wanda Nara, Lopez’in en yakın arkadaşı Mauro Icardi ile birlikte olmak için evliliğine son vermiş ve bu olay çok konuşulmuştu. Şimdilerde Icardi ile evli olan Wanda Nara için bu kez Maradona ile aşk yaşadığı yönünde açıklamalar yapıldı. 91 yaşındaki oyuncu ve sunucu Mirtha Legrand, bir televizyon programında, Wanda Nara ile Maradona’nın birlikte otelde kaldıklarını açıkladı.

211
Yasak aşk bombası! Maradona evli kadınla otelde basıldı

YATAK SESLERİ GELİYORDU: Mirtha Legrand canlı yayında “Mar del Plata’da bir otelde öğle yemeği yediğim sırada Wanda Nara, bana doğru yaklaştı. ‘Neden beni televizyon programına davet etmiyorsun?’ diye sordu. Ben de ona dedim ki, Maradona ile birlikte olan siz misiniz? Dün gece uyumama izin vermedin! Ben yan odanızdaydım, sürekli yatak sesleri ve koşturma sesleri geliyordu” sözleriyle bu aşka şahit olduğunu söyledi.

311
Yasak aşk bombası! Maradona evli kadınla otelde basıldı

Maradona'nın Wanda Nara ile yeniden bir araya gelmesi Arjantin basınında büyük yankı uyandırdı.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro