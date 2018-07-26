Yasak aşk bombası! Maradona evli kadınla otelde basıldı

GECEYİ OTELDE GEÇİRDİLER: Arjantinli golcü Maxi Lopez ile evli olan Wanda Nara, Lopez’in en yakın arkadaşı Mauro Icardi ile birlikte olmak için evliliğine son vermiş ve bu olay çok konuşulmuştu. Şimdilerde Icardi ile evli olan Wanda Nara için bu kez Maradona ile aşk yaşadığı yönünde açıklamalar yapıldı. 91 yaşındaki oyuncu ve sunucu Mirtha Legrand, bir televizyon programında, Wanda Nara ile Maradona’nın birlikte otelde kaldıklarını açıkladı.