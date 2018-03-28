Yasak aşk Bodrum'da ortaya çıkmıştı! Sürpriz gelişme

Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks’in (34), evlilik dışı ilişki yaşadığı sevgilisinin hamile olduğu öğrenildi. Evliyken Topshop’un varisi Chloe Green (27) ile birlikte olmaya başlayan Meeks, ikinci çocuğunu kucağına alacak. Milyarder Green ile model Meeks’in aşkı geçen yaz Bodrum’da bir teknede çekilen samimi fotoğrafları sayesinde ortaya çıkmıştı. Meeks, şimdi ayrı yaşadığı çocuğunun annesi Melissa Meeks ile o dönemde halen evliydi.

Green ile Meeks, Green’in ailesinin ilişkiye karşı olduğu söylentileri ve evlilik dışı ilişki yaşadıkları eleştirilerine aldırmadan ilişkilerini sürdürerek ilk kez Mayıs 2017’de Cannes Film Festivali’nde el ele görüntü vermişti. Eşi Melissa Meeks ile boşanma sürecinde olan Jeremy Meeks’in sekiz yaşındaki oğlu Jeremy Meeks Jr. için nafaka olarak ayda bin dolar ödeyeceği öğrenildi.