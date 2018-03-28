Yasak aşk Bodrum'da ortaya çıkmıştı! Sürpriz gelişme

Paylaşılan sabıka fotoğrafı nedeniyle 'dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen model Jeremy Meeks, evlilik dışı ilişki yaşadığı milyarder sevgilisi Chloe Green ile bebek bekliyor. Hapishane fotoğrafı ile ünlü olan eski mahkûm Jeremy Meeks, 'büyük bir servete' konmaya hazırlanıyor.

Yasak aşk Bodrum'da ortaya çıkmıştı! Sürpriz gelişme

Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks’in (34), evlilik dışı ilişki yaşadığı sevgilisinin hamile olduğu öğrenildi. Evliyken Topshop’un varisi Chloe Green (27) ile birlikte olmaya başlayan Meeks, ikinci çocuğunu kucağına alacak. Milyarder Green ile model Meeks’in aşkı geçen yaz Bodrum’da bir teknede çekilen samimi fotoğrafları sayesinde ortaya çıkmıştı. Meeks, şimdi ayrı yaşadığı çocuğunun annesi Melissa Meeks ile o dönemde halen evliydi.

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Yasak aşk Bodrum'da ortaya çıkmıştı! Sürpriz gelişme

Green ile Meeks, Green’in ailesinin ilişkiye karşı olduğu söylentileri ve evlilik dışı ilişki yaşadıkları eleştirilerine aldırmadan ilişkilerini sürdürerek ilk kez Mayıs 2017’de Cannes Film Festivali’nde el ele görüntü vermişti. Eşi Melissa Meeks ile boşanma sürecinde olan Jeremy Meeks’in sekiz yaşındaki oğlu Jeremy Meeks Jr. için nafaka olarak ayda bin dolar ödeyeceği öğrenildi.

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Yasak aşk Bodrum'da ortaya çıkmıştı! Sürpriz gelişme

Melissa Meeks, boşanma sürecindeyken Jeremy Meeks’in oğlunu çok az gördüğünü ve maddi destek olmadığını ileri sürdü. Jeremy Meeks, Melissa Meeks’le biyolojik çocuğunun yanı sıra Melissa Meeks’in önceki evliliğinden olan iki çocuğuna da babalık yapıyordu.

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Yasak aşk Bodrum'da ortaya çıkmıştı! Sürpriz gelişme

Jeremy Meeks’in Bodrum’daki tatilde samimi halde görüntülendiği milyarder Chloe Green, Instagram hesabından Meeks'le çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Bu daha başlangıç" yorumunda bulunmuştu.

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