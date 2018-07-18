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Yaşadıkları kentte ilk kez Erciyes'le tanıştılar

Yaşadıkları kentte ilk kez Erciyes'le tanıştılar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha önce hiç Erciyes Dağı'na gitmemiş 100 yaşlı için gezi düzenlendi. 95 yaşındaki Asker Taş, "Bizlere sahip çıktıkları için belediyemize teşekkür ediyorum. Erciyes’i yeni gördüm. Dünyada ne güzellikler varmış." dedi.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 14:14 - Güncelleme: 18-07-2018 14:19

Kayseri'de yaşayan ancak daha önce hiç Erciyes Dağı'na gitmemiş yaşlılar için Büyükşehir Belediyesince gezi düzenledi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, huzurevinde kalan ve belediyenin sosyal destek hizmeti kapsamında yardım alan 100 yaşlı, belediye ekiplerince Erciyes'e götürüldü.

Gezi programı kapsamında evleri ve huzurevinden alınan yaşlılar, ilk olarak Erciyes Kayak Merkezi'ndeki tesisleri gezerek burada kendilerine ikram edilen kahvaltılıkları yedi, belediye ekiplerinin eşliğinde teleferiğe binerek hatıra fotoğrafı çekti. Konuklar, hayatlarında ilk defa Erciyes'e çıktıklarını belirterek kendilerine her konuda destek veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e teşekkür etti.

Ömründe hiç Erciyes'e gitmediğini aktaran 95 yaşındaki Asker Taş, düzenlenen geziden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Taş, "Bizlere sahip çıktıkları için belediyemize teşekkür ediyorum. Erciyes’i yeni gördüm. Dünyada ne güzellikler varmış." dedi.

Ali Çolakoğlu ise yıllarca yaşadığı kentte bulunan Erciyes Dağı'na ilk defa gelmenin heyecanını yaşadığını söyledi. 

Program, yaşlıların öğle yemeklerini yemesi ve göl kenarında yürümelerinin ardından sona erdi.

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Kaynak : AA

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