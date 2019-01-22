Yaşadığı acıyı paraya çevirecek

Temmuz 1992’de Teksas’da doğan Amerikalı oyuncu ve şarkıcıdır. Gomez ailesinin tek çocuğudur. Selena’nın annesi Dallas’taki yerel tiyatrolarda sahne almıştır. Çocukluğunda hep annesinin provalarını seyreden Selena’nın da oyunculuk yeteneği annesinden ileri gelmektedir. Selena Gomez Dallas’taki bir ajans tarafından keşfedilir. İlk rolü 7 yaşındayken Barney & Friends’te Gianna adlı karakterdir. En iyi bilinen rolü Emmy ödüllü Waverly Büyücüleri adlı Disney Channel dizisindeki Alex Russo karakteridir.