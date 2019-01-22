Yaşadığı acıyı paraya çevirecek

Selena Gomez, büyük aşk yaşadığı Justin Bieber'ın Hailey Baldwin ile evlenmesinden bir ay sonra, geçtiğimiz ekimde anksiyete ve depresyon nedeniyle rehabilitasyon kliniğinde tedaviye başlamıştı.
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçen ay tedavisi biten 26 yaşındaki şarkıcı, kariyerine yeni bir düetle dönüyor. Julia Michaels ile birlikte söylediği şarkının adı 'Anxiety' (Anksiyete).
Temmuz 1992’de Teksas’da doğan Amerikalı oyuncu ve şarkıcıdır. Gomez ailesinin tek çocuğudur. Selena’nın annesi Dallas’taki yerel tiyatrolarda sahne almıştır. Çocukluğunda hep annesinin provalarını seyreden Selena’nın da oyunculuk yeteneği annesinden ileri gelmektedir. Selena Gomez Dallas’taki bir ajans tarafından keşfedilir. İlk rolü 7 yaşındayken Barney & Friends’te Gianna adlı karakterdir. En iyi bilinen rolü Emmy ödüllü Waverly Büyücüleri adlı Disney Channel dizisindeki Alex Russo karakteridir.
2004 yılında Disney Channel tarafından keşfedildi ve yükselişi başladı. 2007 yılında başrolünde oynadığı Sihirbaz Kardeşler (Wizards of Waverly Place) dizisiyle tüm dünyada tanındı. 2008’de ise solisti olduğe grubunu kurarak müzik kariyerine başladı.
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