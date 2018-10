Yaşa takılan emeklilik yasasında son durum TBMM'den canlı yayın

Emeklilikte yaşa takılanların umutları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son açıklama ile sönmüştü. Ancak bugün hiç umulmayan gelişmeler yaşandı. İYİ Parti'nin verdiği "TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulsun" önergesi MHP'nin destek oylarıyla kabul edildi. İYİ Parti'nin önergesini CHP ve HDP de destekledi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Meclis'e sunduğu emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili araştırma komisyonu kurulması önergesi AK Parti'nin ret oylarına karşın İYİ Parti, CHP ve MHP'nin oyları ile kabul edildi.

Saat 18.30'da TBMM'ye görüşülecek.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif için bir son dakika haberi daha geldi. Teklif TBMM Genel Kurulu'da saat 18.30'da görüşülecek.

AK Parti'ye MHP golü

Meclis'teki bu sürpriz gelişmenin perde arkasında AK Parti ile MHP arasındaki ittifak krizi var. Salı günü Devlet Bahçeli grup toplantısında AK Parti ile ittifakı bitirdiğini ilan etmişti. Daha sonra ise cumhur ittifakının devam ettiğini, yerel seçim ittifakının bittiğini söylemişti.

Bugün Meclis'te MHP'nin aldığı aksiyon Bahçeli'nin 'Cumhur ittifakının' temellerini de sallamaya başladığı şeklinde yorumlandı. Zira ittifakın en önemli ayağını Meclis'teki yasalarda AK Parti ile MHP'nin birlikte adım atması oluşturuyor. MHP bugün emeklilikte yaş adımı ile 'Cumhur' ittifakına ilk çentiği atmış görünüyor.

MHP'Lİ ERHAN USTA: BU KONU İZLAŞI İÇİNDE ÇÖZÜLMELİ

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, bu konunun, makuliyet içinde TBMM tarafından çözülmesinin önemine işaret etti. Bu meselenin 6,3 milyon kişiyi ilgilendirdiğini, bunun ciddi maliyet de getirdiğini belirten Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alacağımız kararın, atacağımız adımın hem insanımızın mağduriyetini gidermeye yönelik hem de ekonomideki, bütçedeki sıkıntıları görerek adım atılmalı, makulu bulmalıyız. Bu konu hiçbir şekilde siyasi polemik, siyasi istismar konusu olmamalı. Ancak bazı partiler, MHP'yi güya köşeye sıkıştırmaya çalışıyor, bu yanlış. Bu konu uzlaşı içinde çözülmeli. İktidarın da bu uzlaşının içinde olması çok iyi olacaktır, çünkü bütçeyi hükümet yönetiyor. Bu çözülmesi gereken bir konudur. Kademeli geçişten kaynaklı sorun var. Araştırma komisyonu yararlı olur, hem kamuya yükü hem istihdam açısından diğer yönleriyle etki analizi yapılmalı. "

AK PARTİLİ CAN ÖZAL'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, kendisinin de "yaşa takılan biri" olduğunu, aktüeryal dengenin bozulduğunu belirterek, sosyal güvenlik şemsiyesi adı altında aktif sigortalıların ödediği primleri, emekli maaşı olarak ödediklerini bildirdi. Can, Turgut Özal'ın, 1987'de aktüeryal dengenin bozulduğundan bahsederek, "Bunlar SSK'yı batıracaklar." dediğini ve emeklilik için üçüncü şart olarak yaşın getirildiğini anımsattı.

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?.. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, EYT yasasıyla ilgili olarak geçen günlerde şunları söylemişti: "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye birşey yoktur. Emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişinin giriyor, bunun 1,3 milyonu hemen emekli olabilecek durumda. Bunun yıllık maliyeti 26 milyar liradır. Erken emeklilikten yararlanacakların tamamı göz önüne alındığında bu rakam 750 milyar lirayı buluyor. Ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz böyle bir dönemde, böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı, diye milletime soruyorum. Bu kampanya siyasi rant kampanyasına dönüştürülmemelidir. Olursa bedeli ülkemiz için çok ağır olur...