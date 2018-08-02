YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti! Yeni sistemin ilk toplantısı

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet sisteminin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde YAŞ üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki YAŞ üyeleri adına Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün mezarında çelenk bıraktı ardından saygı duruşu yapıldı.

Erdoğan ve YAŞ üyeleri daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçti. Erdoğan buradaki Anıtkabir Defterine, "Bölgesel ve küresel düzeyde kritik gelişmeler yaşadığımız bir dönemde gerçekleştirdiğimiz toplantımızın (YAŞ), FETÖ ve PKK başta olmak üzere milli güvenliğimizi tehdit eden tüm örgütlere karşı mücadelede ülkemizi daha da güçlendireceğine inanıyorum." diye yazdı.