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YAŞ kararları 2018 Tümgeneralliğe terfi edenlerler isimleri

YAŞ kararları 2018 Tümgeneralliğe terfi edenlerler isimleri

YAŞ kararları 2018 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. 2018 YAŞ kararlarına göre 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. Peki Tümgeneralliğe terfi edenlerler kim oldu, isimleri.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 10:30 - Güncelleme: 03-08-2018 10:30

YAŞ kararları 2018 maddeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında alınan tüm kararlar ve maddeler haberimizde. YAŞ kararları 2018 kararlarına göre 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. Peki Tümgeneralliğe terfi edenlerler kim oldu, isimleri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk YAŞ toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tamamlandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından YAŞ kararlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları kapsamında, 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. Terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı:

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi.

Korgeneralliğe terfi edenler:

1- Tümgeneral Kemal Yeni
2- Tümgeneral Sinan Yayla

Tümgeneralliğe terfi edenlerler:

1- Tuğgeneral Levent Ergün
2- Tuğgeneral Mustafa Oğuz
3- Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay İlkay Altındağ
2- Albay Sebahattin Kılınç
3- Albay Mehmet Yasin Kalın
4- Albay Gültekin Yaralı
5- Albay Yücel Özel
6- Albay Rafet Kılıç
7- Albay Şefik Atak
8- Albay Faruk Metin
9- Albay Alparslan Kılınç
10- Albay Aydın Cihan Uzun
11- Albay Çetin Köklü
12- Albay Nihat Ergün
13- Albay Dündar Şahin Güngör
14- Albay Osman Aytaç
15- Albay Mustafa Enis Koç
16- Albay Yüksel Erdin
17- Albay Ercan Pürsünlü
18- Albay Mustafa Köksal
19- Albay Oktay Ağbuga
20- Albay Ertuğrul Sağlam
21- Albay Nadir Gündüz
22- Albay Yücel Yazıcı
23- Albay Sinan Eren
24- Albay Remzi Albasan

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Oramiralliğe terfi edenler:

1- Koramiral Adnan Özbal

Tümamiralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral İbrahim Özdem Koçer

Tuğamiralliğe terfi edenler:
1- Albay Hasan Özyurt
2- Albay Serhat Sözbir
3- Albay Alper Yeniel
4 -Albay Murat Dinçman
5- Albay Mustafa Turhan Ecevit
6- Albay Hasan Çankaya
7- Albay Ercan Kireçtepe
8- Albay Semih Ozangüç
9- Albay İbrahim Rıza Adanır

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
Tümgeneralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral Rafet Dalkıran

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Ergin Dinç
2- Albay Ali Özmen
3- Albay Tansel Çokuysal
4- Albay Ali Öztürk
5- Albay Selim Karsavuranoğlu
6- Albay Rasim Yalınbaş
7- Albay Alparslan Yücel Soysal
8- Albay Orhan Gürdal

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