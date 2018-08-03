YAŞ kararları 2018 madde madde tam liste neler var?

YAŞ kararları 2018 maddeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında alınan tüm kararlar ve maddeler haberimizde. YAŞ kararları 2018 kararlarına göre 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. Terfi ettirilen subayların isimleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk YAŞ toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tamamlandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından YAŞ kararlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları kapsamında, 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. Terfi ettirilen subayların isimleri şöyle sıralandı:

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi.

Korgeneralliğe terfi edenler:

1- Tümgeneral Kemal Yeni

2- Tümgeneral Sinan Yayla

Tümgeneralliğe terfi edenlerler:

1- Tuğgeneral Levent Ergün

2- Tuğgeneral Mustafa Oğuz

3- Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay İlkay Altındağ

2- Albay Sebahattin Kılınç

3- Albay Mehmet Yasin Kalın

4- Albay Gültekin Yaralı

5- Albay Yücel Özel

6- Albay Rafet Kılıç

7- Albay Şefik Atak

8- Albay Faruk Metin

9- Albay Alparslan Kılınç

10- Albay Aydın Cihan Uzun

11- Albay Çetin Köklü

12- Albay Nihat Ergün

13- Albay Dündar Şahin Güngör

14- Albay Osman Aytaç

15- Albay Mustafa Enis Koç

16- Albay Yüksel Erdin

17- Albay Ercan Pürsünlü

18- Albay Mustafa Köksal

19- Albay Oktay Ağbuga

20- Albay Ertuğrul Sağlam

21- Albay Nadir Gündüz

22- Albay Yücel Yazıcı

23- Albay Sinan Eren

24- Albay Remzi Albasan

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Oramiralliğe terfi edenler:

1- Koramiral Adnan Özbal

Tümamiralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral İbrahim Özdem Koçer

Tuğamiralliğe terfi edenler:

1- Albay Hasan Özyurt

2- Albay Serhat Sözbir

3- Albay Alper Yeniel

4 -Albay Murat Dinçman

5- Albay Mustafa Turhan Ecevit

6- Albay Hasan Çankaya

7- Albay Ercan Kireçtepe

8- Albay Semih Ozangüç

9- Albay İbrahim Rıza Adanır

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Tümgeneralliğe terfi edenler:

1- Tuğgeneral Rafet Dalkıran

Tuğgeneralliğe terfi edenler:

1- Albay Ergin Dinç

2- Albay Ali Özmen

3- Albay Tansel Çokuysal

4- Albay Ali Öztürk

5- Albay Selim Karsavuranoğlu

6- Albay Rasim Yalınbaş

7- Albay Alparslan Yücel Soysal

8- Albay Orhan Gürdal