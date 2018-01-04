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Yarışma da sahte, yarışmacılar da! Folklorcülerin firarı...

Yarışma da sahte, yarışmacılar da! Folklorcülerin firarı...

Halk oyunları yarışmasına katılmak için Macaristan’a gidip dönmeyen folklor ekibiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Baştan sona ‘kurgu’ya dayanan kaçış planında; folklor ekibi, festival, belgeler sahte çıktı.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 09:26 - Güncelleme: 04-01-2018 09:26

Halk oyunları yarışması için Macaristan’a gidip dönmeyen folklor ekibi ile ilgili merak edilen ayrıntılar şaşkınlık yarattı. Baştan sona ‘kurgu’ya dayanan kaçış planında folklor ekibi de festival de, belgeler de sahte çıktı. Yakalanan çetenin, 6 bin Euro aldığı 13 kişiyi yurtdışına kaçırdığı ortaya çıktı.

Olayın basına yansımasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıntılı bir inceleme başlattı. Polis, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nda (THOF) gelen belgeleri tek tek inceledi. İncelemede, Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği’nde bazı şahıslara sahte belgelerle lisans çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı. İşte Habertürk'ün haberine göre şaşkınlık yaratan olayın tüm ayrıntıları...

MACARİSTAN'DAN GELEN DAVETİYE SAHTE: Macaristan’dan geldiği iddia edilen ve sahte olduğu anlaşılan davetiye de dosyaya girdi. Sahte davetin, şüpheli Y.K. tarafından derneğe verildiği, halen THOF’ta hakem olarak görev yapan ve Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği’nin eski kurucularından olan Haydar B.’nin yurtdışına kaçacaklar için sahte belge düzenlediği ve derneğin yönetiminde bulunan mevcut yöneticilerin imzalarını taklit ettiği tespit edildi. Haydar B.’ye, K.T. ve L.İ.’nin yardımcı olduğu saptandı.

DEREKÖY'DEN SINIRI GEÇTİLER: Sahte belge ve beyanlarla sürecin tamamlanmasının ardından şüpheli Y.K., M.K. ve Y.Ş.’nin, 13 sahte lisanslı sporcudan oluşan kafileyi Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı üzerinden yurtdışına kaçırdıkları belirlendi. Y.K. ve M.K.’nın yurtdışına kaçırılmak üzere eleman temin ettiği, Y.Ş.’nin de olaya konu sahte davet işini organize ettiği öğrenildi. Bu tespitler üzerine polis operasyon için düğmeye bastı.

HAKİMLİK SERBEST BIRAKTI: Şüpheliler Y.K., M.K., K.T. ve L.İ., gözaltına alındı. Organizatör Haydar B., 2 Ocak’ta savcılığa teslim oldu. “Resmi belgede sahtecilik” ve “insan ticareti yapmak”la suçlanan Haydar B. ve 4 kişi, nöbetçi hâkimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, karara itiraz edecek.

6 BİN EURO KARŞILIĞINDA: Şüphelilerin ifadelerinden ve istihbarat birimlerinden elde edilen bilgilere göre, Haydar B. ve ekibi; Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Muş ve İzmir’de nüfusa kayıtlı olan gençlerden “yurtdışına çıkarma” vaadiyle 5-6 bin Euro topladı. 13 kişi parayı ödedi ve yurtdışına kaçırıldı. Savcılık, para vermedikleri için yurtdışına gidemeyen 3 kişinin de bilgilerine başvurdu.

ÖYLE BİR FESTİVAL DE YOK: Baştan sona bir “kurgu”ya dayanan organizasyonla ilgili sahte belge düzenlendiği, sahte ekip oluşturulduğu, hatta Macaristan’da o tarihte iddia edildiği gibi Yaza Veda isimli bir festivalin olmadığı belirlendi. 5-10 Kasım tarihleri arasında yapılacağı öne sürülen organizasyona katılacağı iddia edilen kafilenin 1 Kasım’da yurttan çıkış yaptığı görüldü.

FETÖ’NÜN ALGI OYUNU: Kafileyi götüren aracın şüpheli M.K. tarafından bir turizm firmasından tek gidiş şeklinde kiralandığı öğrenildi. Savcılık, şu ana kadar yaptığı araştırmalarda olayın herhangi bir terör örgütü ile bağlantısını kuramadı. Güvenlik birimleri, FETÖ’nün, “halen güçlüyüz ve herkes ülkeyi terk ediyor” mesajı vermek için bu olayı kullandığına dikkat çekti.

SERVİSLERLE KAÇTILAR: Grup, yurtdışına çıkmadan önce Türkiye’yi temsil kabiliyetinin olup olmadığına dair Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nca teste tabi tutulmak istendi. Şüpheliler, foyalarının ortaya çıkmaması için derneğin gerçek sporcularından yararlandı. Şüpheliler savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.

MÜNİH'E KADAR MI GİTTİLER?: Şüpheliler, kafilede yer alanların nerede olduklarına ilişkin de çelişkili beyanda bulundu. Şüpheli M.K., “Münih’e kadar gittik, orada bazı şahıslar gelip kafileyi bizden aldı” dedi. Y.K. ise “Macaristan’ın farklı kentlerinde servisten gruplar halinde kaçtılar” diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 04 Ocak 2018 10:01 DAHA ÖNCE DE YAZMIŞTIK ,HAKLI ÇIKTIK .BU FETÖNÜN İŞİDİR DEDİK,DOĞRU ÇIKMIŞ. HEP KAÇANLARI SORGULUYORLAR,NEDEN SAHTE PASAPORT VERENLER SUÇLU DEĞİL?POSAPORTU KİM VERİYOR

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