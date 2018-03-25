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Yarın Türkiye için kritik bir gün olacak! Erdoğan da gidiyor

Yarın Türkiye için kritik bir gün olacak! Erdoğan da gidiyor

Yarın Türkiye için kritik bir gün olacak. Türkiye-AB Zirvesi, AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un ev sahipliğinde yarın Varna'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker'in liderliğinde gerçekleşecek.

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Eklenme Tarihi: 25-03-2018 12:10 - Güncelleme: 25-03-2018 12:10

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında yarın yapılacak zirvede, Ankara, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılmasını ve terörle mücadeleye yönelik somut adımlar atılmasını beklerken Brüksel de iki taraf arasındaki görüş farklılıklarının ele alınacağı zirvenin "kolay olmayacağını" belirtiyor ve "iş birliğini güçlendirmeyi" amaçlıyor.

Yerel saatle 19.00'da ev sahibi Borisov'un konuklarını karşılamasıyla başlayacak ve en az 2 saat sürmesi planlanan zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Zirvede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere ekonomi, ticaret, güvenlik, terörle mücadele, dış politika gibi konuların yanı sıra Filistin, Balkanlar, Suriye, Arakan, Irak, Libya gibi bölgesel meseleler ele alınacak.

ANKARA GÜVEN TESİSİ İÇİN ADIM BEKLİYOR

Ankara, "güven tesisi" için AB'nin daha yapıcı tutum sergilemesini istiyor. Bunun için Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılması, terörle mücadeleye yönelik somut adımlar bekliyor. Dışişleri Bakanlığı ayrıca "müzakere sürecindeki siyasi ve suni tıkanıklıkların giderilmesinin" Türkiye'nin en önemli talebi olduğunu belirtiyor.

Geçen sene mayıs ayında Brüksel'de yapılan zirvenin ardından bir kez daha Tusk ve Junker'le görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde AB'nin Türkiye'ye verdiği sözlerin tutulması ve terör örgütlerinin Avrupa ülkelerindeki faaliyetleri var.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ MENSUPLARI HEPSİ AVRUPA'DA BAŞ TACI EDİLİYOR"

Erdoğan, geçen hafta yaptığı bir konuşmada zirveye ilişkin, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı iyi niyetle bağdaştırılamayan tavırları arasında terör örgütlerinin AB ülkelerindeki faaliyetlerine de dikkat çekerek "Ülkemize karşı faaliyet gösteren ne kadar terör örgütü mensubu varsa hepsi de Avrupa'da baş tacı edilirken, bunlara ücretsiz silah verilirken, bunlar bize karşı kullanılırken...Buyurun Afrin'de olayı gördünüz, Fırat Kalkanı Harekatı'nda gördünüz. Buralarda bize verdikleri sözleri tutmadılar." dedi.

"İYİ NİYETLE BAĞDAŞTIRAMIYORUZ"

Cumhurbaşkanı, ayrıca sığınmacılara yapılan mali yardımlardaki aksamalara da işaret ederek ikinci 3 milyar avroluk dilimin konuşulduğunu ama daha birincisinin tamamen Türkiye tarafından alınmadığını vurguladı.

Zirvede, sığınmacı kamplarında çekilen fotoğrafların, videoların ortaya konulacağını dile getiren Erdoğan, "Buyur diyeceğim, verecekseniz verin, vermeyecekseniz dürüst olun, kusura bakmayın veremeyeceğiz deyin. Biz de adeta bir umut kapısında bekler duruma gelmeyelim. Buna rağmen illa proje diye ısrar edilmesini, birtakım uluslararası kuruluşların aracı olarak dayatılmasını açıkçası biz iyi niyetle bağdaştıramıyoruz." diye konuştu.

AB: "ZİRVE ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"

AB ise Varna'daki zirvenin sorunların çözümü için çok önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Ankara'daki bir AB yetkilisi, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye ile AB arasında belli konuların tartışılabileceği yeterli güven ortamı mevcut. İki tarafın da birbirini dinlemesine olanak sağlayacak bir toplantı bu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-AB Zirvesi'nin, Erdoğan'ın geçen yıl 25 Mayıs'ta Brüksel'de AB yetkilileriyle bir araya gelmesiyle başlayan ve son aylarda karşılıklı sıklaşan görüşmelerin bir neticesi olduğunu söyleyen yetkili, "Bu toplantı aynı zamanda yeni temasların da başlangıcı niteliğinde." yorumunu yaptı.

ZİRVE ÖNCESİ TÜRKİYE'NİN KINANMASI HAVAYI ZEHİRLEDİ

Ancak geçen perşembe yapılan Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın talebi üzerine Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sahaları ve Ege'deki gerginlikler nedeniyle kınanması, Varna zirvesinin de zorlu geçeceğine işaret ediyor. Nitekim, AB Konseyi Başkanı doğalgaz sahaları konusunun diğer Türkiye-AB ilişkilerini ilgilendiren hususların yanı sıra Varna'da gündeme geleceğini belirterek "Kolay bir toplantı olmayacağının farkındayım." dedi.

Tusk, Türkiye'deki gelişmeler ve Ankara'nın Suriye'deki faaliyetlerinin de görüşüleceğini ifade ederek "Ne olursa olsun, biz komşuyuz ve ortak çıkarlarımız çerçevesinde birbirimizle açık bir şekilde konuşmak ve iş birliği yapmak için bir yol bulmalıyız." diye konuştu.

TEMEL AMAÇ İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK

AB Komisyonu Başkanı Juncker, zirve sonunda yaptığı açıklamada, Varna'da dürüst ve açık bir tartışma yürütmek istediğini, bu çerçevede Türkiye ve AB arasında görüş farklılığı olan konuların da gündeme geleceğini ancak temel amacın iş birliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. AB tarafı, tutuklu iki Yunan askeri ile FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle iltisaklı gazetecileri de gündeme getirmeyi planlıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 25 Mart 2018 13:12 Madem ayni masaya yeniden oturacaktiniz secim öncesi burdaki( EU ) insanlari niye gaza getirdiniz o gün bu gün burdaki bize bakis acisi degisti nasil bir politika bu.

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