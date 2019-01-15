Yarın okullar tatil mi? Kar tatili haberleri gelmeye başladı

Yurt genelinde kar yağışlarının etkili olmasının ardından okulların tatil edilmesiyle ilgili haberler gelmeye başladı. Bazı bölgelerde aniden bastıran kar yağışının ardından ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yarın okullar tatil mi? Kar tatili haberleri gelmeye başladı

Kocaeli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kocaeli genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini ifade etti. Vali Aksoy, kamuda çalışan engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

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Yarın okullar tatil mi? Kar tatili haberleri gelmeye başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe merkezi ve taşımalı eğitim kapsamındaki tüm okulların tatil edildiği bildirildi.

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Yarın okullar tatil mi? Kar tatili haberleri gelmeye başladı

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Yarın okullar tatil mi? Kar tatili haberleri gelmeye başladı

Kocaeli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, Kocaeli genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime yarın ara verildiğini ifade etti. Vali Aksoy, kamuda çalışan engelliler ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

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