Yarın okullar tatil mi? Eğitime kar engeli gelen o iller

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki okullarda yoğun kar nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar dolayısıyla ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime cuma günü ara verildiği bildirildi.





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