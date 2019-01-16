Yarın okullar tatil mi? 17 Ocak kar tatili ilan edilen iller

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Nevşehir, Tokat ve Niğde'de okullar tatil edildi. Yarın hangi illerde okullar tatil? 17 Ocak Perşembe kar tatili haberleri

NEVŞEHİR- Nevşehir merkez ve ilçelerinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi. Twitter

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TOKAT - Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu. Twitter

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NİĞDE Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın için ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve olası buzlanma nedeniyle, yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Twitter

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