Yarım metre kar hayatı durdurdu yollar kapandı okullar tatil işte son durum

Meteorolojiden kar yağışına ilişkin yeni uyarılar gelirken Bolu'da kar kalınlığı yarım metreyi aştı, Afyonkarahisar'da ise 30 santim var, işte son yol ve hava durumu:

Yarım metre kar hayatı durdurdu yollar kapandı okullar tatil işte son durum

TÜRKİYE'yi etkisi altına alan kar yağışı özellikle iç bölgelerde hayatı felç etti. İç bölgelerdeki bazı illerde kar kalınlığı yarım metreyi, doğudaki bir ilde ise 3 metreyi buldu. Bir çok ilin köyleri ile bağlantısı kesilirken şehirlerarası yollarda da ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Dün gece kapanan D100 yolu yeniden ulaşıma açılırken, Kayseri-Sivas arasında hala sorun var. Nevşehir, Malatya ve Maraş'dan da yoğun kar yağışı ve ulaşımda aksama haberleri geliyor. Dün geceden beri alınan kar tatili kararlarına ise bugün yenileri eklendi. İşte kapalı yollar, son hava durumu ve illerdeki durum:

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Yarım metre kar hayatı durdurdu yollar kapandı okullar tatil işte son durum

ANKARA İSTANBUL ARASI YOL DURUMU : Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere ve Kızılcahamam mevkisi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 3 saat süreyle ulaşıma kapandı. Çok sayıda tır ve otomobilin kayarak yoldan çıkması sonucu ulaşımın tamamen durduğu yolda Karayolları ekipleri trafiği açmak için yoğun çaba sarf etti. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu otoyolda sürücüler ve yolcular saatlerce mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu otoyoldaki ulaşım Bolu istikametine tek şeritten Ankara yönüne ise iki şeritten sağlanıyor.

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Yarım metre kar hayatı durdurdu yollar kapandı okullar tatil işte son durum

KAR SEBEBİYLE KAPALI YOLLAR : Kayseri ve Sivas'ta gece etkisini gösteren kar yağışı, şehirler arası bağlantı yollarının kapanmasına neden oldu. Yağışın etkili olduğu yerlerde kar kalınlığı yaklaşık 20-40 santimetreyi buldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri-Malatya, Kayseri-Kahramanmaraş, Sivas-Erzincan ve Sivas-Malatya kara yolları ulaşıma kapalı bulunuyor. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'teki mekanik tesislerin, olumsuz hava koşullarından dolayı gün boyunca kapalı olacağı kaydedildi. Kayseri-Develi yolu da akşam saatlerinden itibaren çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı ve hala da kapalı bulunuyor. Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Yarım metre kar hayatı durdurdu yollar kapandı okullar tatil işte son durum

BOLU D-100 YOLU AÇIK MI? : Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Bölgede iki gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler mevkileriyle D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Taşaltı, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Trafik ve karayolları ekipleri bölgede trafik kapanmaması için yoğun çaba harcıyor.

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