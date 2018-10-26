Yarı çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran Pınar Eliçe Umre'ye gitti

Yorumları okuyan Pınar Eliçe, kendisini eleştiren takipçilerine cevap verdi. Eliçe, "Güzel insanlar çok büyük bir yanılgı içerisinde olan sadece yorum yapmış olmak için yorum yapan bir kaç insan için bu bilgilendirme. Hac dönemi 2,5 ay önce bitmiştir. Ben Umre yapıyorum.