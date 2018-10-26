Yarı çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran Pınar Eliçe Umre'ye gitti

Bir döneme verdiği cesur pozlarıyla damga vuran şarkıcı Pınar Eliçe Umre'ye gitti. Kutsal topraklardan paylaşım yapan Eliçe, hakkında yapılan yorumlara fena bozuldu.

Yarı çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran Pınar Eliçe Umre'ye gitti

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biriydi Pınar Eliçe. Güzelliği, fiziği ile kendine hayran bırakan şarkıcı, verdiği yarı çıplak pozlarıyla hafızalarda yer edinmişti. Yıllar sonra ortaya çıkan Eliçe, Umre'ye gitmesiyle gündem oldu.

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Yarı çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran Pınar Eliçe Umre'ye gitti

2008 yılında aldatılınca eşi Çetin Çapan'dan boşanan ve o tarihten sonra ortalarda görünmeyen Pınar Eliçe, umre görevini yerine getirmek için kutsal toprakların yolunu tuttu. Kutsal topraklardan bol bol paylaşım yapan Pınar Eliçe, tesettürüne dikkat etmediği gerekçesiyle eleştirildi.

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Yarı çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran Pınar Eliçe Umre'ye gitti

Yorumları okuyan Pınar Eliçe, kendisini eleştiren takipçilerine cevap verdi. Eliçe, "Güzel insanlar çok büyük bir yanılgı içerisinde olan sadece yorum yapmış olmak için yorum yapan bir kaç insan için bu bilgilendirme. Hac dönemi 2,5 ay önce bitmiştir. Ben Umre yapıyorum.

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Yarı çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran Pınar Eliçe Umre'ye gitti

Allah kabul ederse inşaallah hac da nasip olur ama lütfen yorumlarınızı yaparken daha dikkatli olun bi bırakın da yargıları neyin nasıl olacağını insan ağız tadıyla bir müslüman olarak Allah'a karşı görevimizi yapalım....Sevgiyle kalın..." dedi.

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