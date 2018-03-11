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Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren emsal karar!

Yargıtay'dan tüm çalışanları ilgilendiren emsal karar!

Yargıtay, Sakarya'da ustabaşı olarak çalıştığı mobilya imalathanesindeki işinden kavga sonucu çıkarılan usta başı için verilmesi kararlaştırılan tazminat kararını bozdu.

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Eklenme Tarihi: 11-03-2018 17:59 - Güncelleme: 11-03-2018 17:59

SAKARYA'da ustabaşı olarak çalıştığı mobilya imalathanesinde mesai arkadaşına küfür edip kavga çıkartan bir kişi tazminatsız işten çıkarıldı. Olay mahkemeye taşındı. Mahkeme tazminat talebinin kabulüne karar verse de Yargıtay davayla ilgili son noktayı koydu ve emsal bir karara imza attı.

Sakarya'daki bir mobilya atölyesinde ustabaşı olarak çalışan işçi, sözlü tartışma yaşadığı işçiyle kavga etti. Kavga sonrası devreye giren işveren, iş yerindeki huzuru bozduğu gerekçesiyle ustabaşıyı işten çıkardı. İş yerinden kıdem ve tazminat almadan kovulmanın şokunu yaşayan ustabaşı, soluğu Sakarya 1. İş Mahkemesi'nde aldı.

İş akdinin haksız olarak feshedildiğini ileri süren davacı usta, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti ve yıllık izin ücreti alacağının tahsiline karar verilmesini talep etti.

"ÖZENSİZ ÇALIŞTI, 10 BİN LİRADAN FAZLA ZARARA UĞRATTI"

Mahkemede savunma yapan davalı işveren ise davacının iş akdinin iş yerindeki kurallara uymaması, işi aksatması, iş arkadaşlarına sataşması ve ahlaka aykırı sözler sarf etmesi sebebiyle feshedildiğini öne sürdü. Davacının iş arkadaşı ile kavga ederek çalışma düzenini bozması sebebiyle işten çıkarıldığını belirten davalı işveren, davacının dikkatsiz ve özensiz çalıştığını, iş yerini 10 bin liradan fazla zarara uğrattığını iddia etti.

MAHKEME TAZMİNAT TALEBİNİ KABUL ETTİ

Münferit bir kavganın dışında davacının iş yeri düzenine aykırı davranışından bahsedilemeyeceğine hükmeden mahkeme, davalı işverenin davacının iş akdini haklı sebeple feshettiğini ispatlayamadığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulüne karar verdi. Kararı işveren temyiz etti. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı.

YARGITAY KARARI BOZDU

4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin sıralandığına dikkat çekilen Yargıtay kararında, "Sataşma, genel olarak hakaret, darp, kavga, tehdit şekillerinde karşımıza çıkmaktadır. İşçinin işveren veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi, işverene yahut onun aile üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, bu yönde davranışlarda veya cinsel tacizde bulunması halinde de haklı fesih imkanı bulunmaktadır. Dosyadaki bilgi belgelerden, tanıkların anlatımlarından, davacının aynı iş yerinde çalışan işçiye, iş sırasında küfür edip, kavgaya sebebiyet verdiği, davacının bu eyleminin 4857 sayılı İş Kanununun 25/II-d bendinde düzenlenen 'işverenin başka işçisine sataşmak' niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. İşveren feshinin haklı olduğunun kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile bu alacakların hüküm altına alınması hatalıdır. Mahkeme hükmünün oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Diyanet işleri 11 Mart 2018 20:06 Turkiyede gercekten diyanet isleri olsaydi hicbir şarlatan ve şarlatanlar ordusu tvlere internetlere cikip cikip fetva verip boy gosteremezdi.Turkiyede diyanet ışleri gostermelik.sadece var olmasi gereken ama varligini hissetiremeyen bir kurum.

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