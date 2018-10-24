Yargıtay'dan öğrenci yurdunda erkek çocuklara cinsel istismara çok garip indirim...

ERZURUM Oltu’da F.M. adlı erkek çocuğun şikâyeti üzerine Suffa Vakfı’na ait erkek öğrenci yurdunda 2011-2014 yılları arasında idareci olarak görev yapan Mehmet Sıddık Çiçek (50) hakkında yurtta kalan erkek çocukların cinsel istismarı suçlamasıyla soruşturma açıldı. Mahkeme 26 yıl hapse mahkum etti. Yargıtay ise "eylemlerine devam etme imkânı varken sonlandırdı" diyerek cezasının indirilmesini istedi.

BENİ BİRİ MESCİTTE İKİ KEZ İSTİSMAR ETTİ... Hürriyet'in haberine göre, F.M. ifadesine, 2014 yılında biri mescitte olmak üzere, Çiçek tarafından iki kez istismara uğradığını ileri sürdü. F.M.’nin anlatımları doğrultusunda R.Ö. adlı mağdura da ulaşıldı. Bugün 20 yaşında olan R.Ö., Çiçek’in istismarlarını anlattı. Adli tıp muayenesinde R.Ö.’nün ruh sağlığının bozulduğu anlaşılırken, duygusal bir tavır sergilediği, gözlerinin dolduğu ve sorulara cevap vermediği ifade edildi.

26 YIL CEZAYI BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ONADI... Hakkındaki iddiaları reddeden Çiçek’e Oltu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava 19 Ocak 2017’de bitti. Mahkeme Çiçek’e, R.Ö.’ye yönelik eylemi nedeniyle 13 yıl 10 ay 25 gün, F.M.’ye yönelik eylemleri nedeniyle de 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, kararın onanmasını istedi.

YARGITAY: İSTİSMARA DEVAM ETME İMKANI VARKEN ETMEMİŞ... Fakat Çiçek’in itirazı üzerine Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi 2 Temmuz 2018’de, R.Ö. ile ilgili kararı bozdu. Çiçek’in “eylemlerine devam etme imkânı varken sonlandırması, eylemlerin gerçekleşme şekli, yeri ve zamanı dikkate alındığında eylemlerin çocuğun basit cinsel istismarı suçu kapsamında kaldığı” iddia edilerek, lehine hükümlerin uygulanması istendi.

BÖLGE İDARE YARGITAY'A UYARSA EN AZLA 8 YIL CEZA ALACAK... Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, bozma kararına uyduğu takdirde Çiçek’e verilecek ceza, 3 ile 8 yıl arasında olacak. Ceza Dairesi ilk kararında direndiği takdirde dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gidecek.