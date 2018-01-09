Yargıtay'dan FETÖ davasında sempati ve iltisak tahliyesi

BURDUR'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen Hakan Özcan'ın itirazına bakan Yargıtay, dikkat çekici bir karara imza attı. Mahkeme, çoğu 2013 yılından önce örgütün sohbetlerine katılan Özcan'ın, örgütün nihai amacını bildiği ve hiyerarşiye dahil olduğu yönünde bir delil olmadığı gerekçesiyle, yerel mahkemenin verdiği ceza kararını bozarak tutuklu olan Özcan'ın tahliye edilmesine hükmetti. Yargıtay'ın kararında 'sempati ve iltisak boyutuna' dikkat çekildi.

Burdur'da Ağlasun Tarım Müdürü iken 3 Ağustos 2016 tarihinde FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanan, 2013 yılı öncesi ve sonrasında örgütün ilçe imamıyla telefonla görüştüğü, sohbet toplantılarına katıldığı, Zaman gazetesine abone olduğu ve kızını örgütle bağlantılı koleje verdiği belirlenen Hakan Özcan, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'yasadışı örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz başvurusu reddedilen Özcan, Yargıtay'a gitti.

KARAR YARGITAY'DA BOZULDU

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Özcan'ın itirazını haklı bularak kararı bozdu. Yargıtay kararında, örgütün başlangıçta ahlak ve eğitim hareketi olarak ortaya çıktığı, toplumun her katmanı tarafından bu şekilde algılandığı, meşruiyetini sivil alanda dinden, kamusal alanda hukuktan aldığı izlenimi vermek için yeterli güce ulaşıncaya kadar kriminalize olmamaya çalıştığı ifade edildi. Özcan'ın örgütün nihai amacını bildiği ve hiyerarşiye dahil olduğu yönünde bir delilin olmadığı, sempati ve iltisak boyutunda kaldığı ifade edildi.

Kararda şöyle denildi:

“Özcan'ın Tarım Müdürlüğü'nde çalıştığı dönemde örgütün ilçe imamı olduğu iddia edilen şahıslarla telefonla görüşmek suretiyle irtibat içerisinde olmak, çoğunluğu 2013 yılı öncesinde olmak üzere birkaç kez de bu tarihten sonra örgütün dini sohbetlerine katılmak, örgüt tarafından çıkarılan gazetelere abone olmak ve çocuğunu kapatılan okula göndermekten ibaret eylemlerinin sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispata yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği."

Yargıtay ilamında, ceza kararının bozulması ve Özcan'ın tahliyesine karar verilmesi istendi.

"ÖRGÜTSEL YAPIDAN HABERİM YOKTU"

Hakan Özcan, bugün avukatı Mehmet Yalçın ile birlikte Antalya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi'nde hakim karşısına çıktı. Savcı mütaalasında, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını istedi. Hakan Özcan ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Aşamalardaki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben bu hain yapıyı cemaat olarak biliyordum. Örgütsel yönden haberim yoktu. Bu nedenle, daha önceleri sohbet toplantılarına katılmıştım. Bunun dışında herhangi bir faaliyetim olmadı" dedi.

MAHKEME TAHLİYE ETTİ

Mahkeme heyeti, Özcan'ın tahliyesine karar verdi. Heyet, örgütün ilçe imamı olduğu iddia edilen Yavuz Aydın ve örgütün ilçe yapılanması içerisinde görevli oldukları iddiası ile haklarında soruşturma yürütülen Erkan Topal, Fedayi Ocak, Hüseyin Akın, Hasan Eraslan ve Ahmet Akın ile ilgili varsa soruşturma evrakı ya da dava dosyalarının getirilerek, sanıkla ilgili beyanlarının bulunup bulunmadığının tespiti için Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasını istedi. Heyet ayrıca, sanıktan arama nitecesinde el konulan adli emanette muhafaza edilen dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi talep ederek duruşmayı erteledi.