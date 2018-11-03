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Yargıtay’dan evlilere: Yatak ayırmak boşanma nedeni

Yargıtay’dan evlilere: Yatak ayırmak boşanma nedeni

Daha önce eşinden habersiz eve arkadaş getirmeyi boşanma nedeni sayan Yargıtay aldığı son kararla boşanma davalarını yeni bir boyuta taşıdı. Bundan sonra tek yatmak yok.

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Eklenme Tarihi: 03-11-2018 11:40 - Güncelleme: 03-11-2018 11:40

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan bir kadın, Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek boşanma davası açtı. Kocasının yatağını ayırarak, cinsel ilişkiden kaçındığını öne süren davacı kadın, manevi tazminat talep etti. 

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI...
Davalı kocayı da dinleyen Mahkeme, tarafları boşayıp, manevi tazminat talebini reddetti. Davacı kadın kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay'ın geçen günlerde verdiği kararında; Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi boşanmaya sebebiyet vermiş olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceği hatırlatıldı. 

HERKESİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR
Davalı erkeğin cinsel yükümlülüklerini yerine getirmeyerek davacıyla ayrı yattığına dikkat çekilen kararda şu ifadelere yer verildi: "Davalı erkeğin gerçekleşen bu kusurlu (yatağını ayırma) davranışı davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder. Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi davacı kadın yararına oluşmuştur. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak davacı kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, bu yönün dikkate alınmaması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Aile Mahkemesi'nin kararının bu sebeple bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Oku-Anla-Anlat 03 Kasım 2018 11:51 Yatak odasına gireceğinize Türkiye'de çalışma hayatına da bir el atsanız.İşçi statüsünde görev yapan işçilerin aylık maaş hesaplamalarında Tahsil,Kıdem,Unvan ve Medeni durumlarına göre ayarlama yapılmasını ve emekli işçilere de aynı uygulama yapılması gerektiğini karara bağlasanız.Tüm işçileri,köle,ırgat ve Amele sınıfında olmaktan kurtarsanız.

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