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Yargıtay'dan çok konuşulacak balkon demiri kararı

Yargıtay'dan çok konuşulacak balkon demiri kararı

Yargıtay, hırsızların tırmanmasına yol açabilecek şekilde yaptırılan yatay balkon korkuluk demirlerinin sökülmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onadı

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 14:30 - Güncelleme: 02-04-2018 14:30

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, balkon demirleriyle ilgili emsal bir karara imza attı. İzmir'de alt kat komşusunun yaptırdığı balkon demirlerinden rahatsız olan bir kişi şikayetçi oldu. Alt katında oturan komşusunun, uyarılmasına rağmen evinin balkonuna yatay konumda ferforje yaptırdığından şikayet eden M.K, böylelikle komşusunun hırsızların kendi evine çıkmalarını kolaylaştırdığını iddia etti.

SÖKÜLMESİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTEDİ
AA'nın haberine göre, daha önce aynı şekilde başka dairelere hırsız girdiğini, huzurunun bozulduğunu, sabaha kadar uyuyamadığını ileri süren M.K, bu nedenlerle davalıya ait penceredeki yatay demir çubukların sökülmesine ve eski hale getirilmesine karar verilmesini istedi.

MAHKEME HAKLI BULDU
İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme şikayetçiyi haklı buldu. Mahkemenin kararında, davalının bağımsız bölüm yatay balkon korkuluk demirlerini, bilirkişi asıl ve ek raporunda açıklandığı üzere baklava dilimi şekline dönüştürmesine, yatay (L) harfi şeklindeki ferforje korkuluklarının sökülmesine karar verildi.

SÖKÜM İÇİN BİR AYLIK SÜRE VERİLDİ
Mahkemece, davalıya söküm işlemi için bir aylık süre verildi. Bir ay içinde yaptırmaması halinde, ferforjelerin tümüyle sökülerek, eski hale getirilmesine hükmedildi.

KARAR YARGITAY TARAFINDAN ONANDI
Karar, davalı komşu tarafından temyiz edildi. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmadığına karar verdi.

Daire, usule ve kanuna uygun olan yerel mahkeme hükmünü oy birliğiyle onadı.

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Kaynak : AA

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