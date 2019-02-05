Yargıtay'a yeni 8 üye seçildi FETÖ ile mücadelede edenler öne çıktı

HSK Genel Kurulu bugün 8 yeni Yargıtay üyesini belirlemek için seçim yaptı. Yeni Yargıtay üyeleri FETÖ ile mücadelede öne çıkan hakim savcılar arasından seçildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Yücel, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Artunç, Ankara’da önemli darbe davalarına bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlarından Mustafa Yiğitsoy ve Zikrullah Özbağ, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen Yargıtay üyesi oldu