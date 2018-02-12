Yarar'dan bomba ABD'li terörist iddiası

Menbiç'ten son dönemde Türkiye'ye geçiş yapan teröristlerin bilindik PKK'lı olmadığını söyleyen Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Hepsi ABD silahıyla geçti" dedi.
Geçiş yapanların eğitimli birer Amerikan askeri olduğu imasında bulunan Yarar, "Normalde PKK'nın teröristleri geçerken yüzlerini gizlemez" dedi.
Yarar, "Bu kez gelenlerin tamamına yakını yüzlerini kapatmıştı. Kılık kıyafetlerine, vücut yapılarına ve bacaklarına bakarsanız, klasik terörist değil. Spor yapmış, eğitilmiş ve bir yerde birikim yapmış ekip geçti. Son geçen grup tamamen profesyonel asker. Kullandıkları da tamamen Amerikan silahları" ifadelerini kullandı.
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