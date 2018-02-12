Yarar'dan bomba ABD'li terörist iddiası

Menbiç'ten son dönemde Türkiye'ye geçiş yapan teröristlerin bilindik PKK'lı olmadığını söyleyen Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, "Hepsi ABD silahıyla geçti" dedi.

Geçiş yapanların eğitimli birer Amerikan askeri olduğu imasında bulunan Yarar, "Normalde PKK'nın teröristleri geçerken yüzlerini gizlemez" dedi.

Yarar, "Bu kez gelenlerin tamamına yakını yüzlerini kapatmıştı. Kılık kıyafetlerine, vücut yapılarına ve bacaklarına bakarsanız, klasik terörist değil. Spor yapmış, eğitilmiş ve bir yerde birikim yapmış ekip geçti. Son geçen grup tamamen profesyonel asker. Kullandıkları da tamamen Amerikan silahları" ifadelerini kullandı.

  • Güncel 12 Şubat 2018 00:50
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Yarar'dan bomba ABD'li terörist iddiası videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Şubat 2018 02:14 Galiba bu Yarar Türk Silahlı Kuvvetlerinden Şeriat İslamdcı faaliyetlerinden ihraç edilenlerin arasında!

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat