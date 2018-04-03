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Yaralı PKK’lılar Avrupa’ya taşınmış!

Yaralı PKK’lılar Avrupa’ya taşınmış!

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatında yaklaşık 4 bin teröristi kaybeden terör örgütü PKK'nın yaralanan teröristleri tedavi için Avrupa'ya gönderdiği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 09:04 - Güncelleme: 03-04-2018 09:04

Zeytin Dalı Harekâtıyla Afrin’de 4 bin terörist kaybeden PKK, Münbiç yoluyla bin 700 yaralısını Haseke bölgesine taşıdı. 70 yaralı PKK’lı da Erbil üzerinden Almanya, Danimarka ve Fransa’ya götürüldü. PKK’nın Avrupa yapılanması ve Batılı yardım kuruluşları elele verip teröristleri Avrupa hastanelerine nakletti. 20’den fazla teröriste protez uzuv takıldı.

Terör örgütü, bugüne kadar yaralanan bin 700 teröristi Münbiç üzerinden Haseke bölgesine götürdü. Harekatın başladığı 20 Ocak'tan itibaren yüzlerce yaralı terörist, Haseke merkez, Aynel Arab, Resulayn, Kamışlı ve Dırbesiye’de tedavi edildi.

70 TERÖRİST NAKLEDİLDİ: Afrin’de yaralanan 70 PKK’lının da Erbil üzerinden Almanya, Danimarka ve Fransa’ya götürüldüğü belirlendi. PKK-Avrupa yapılanması ve sözde yardım kuruluşları ortaklığı ile gerçekleşen nakil işlemleri sonrası Avrupa'daki hastanelerde 20’den fazla teröriste protez organ takıldı.

SAHA KOMUTANLARI DA SEVK EDİLDİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, yardım kuruluşları eliyle Avrupa’ya taşınan PKK’lılara ek olarak, Kamışlı, Resulayn, Aynel Arab ve Dırbesiye bölgelerine götürülen PKK’lılardan bir kısmı da Şam’da tedavi görüyor. PKK işgalinde olan bölgelerdeki hastanelerin yeterli tıbbi donanıma sahip olmaması nedeni Batı ülkeleri ve Şam’a nakledilen terör örgütü mensupları arasında bazı sözde saha komutanlarının da bulunduğu bildiriliyor.

PKK’YA HASTANE KURDULAR

Suriye’de PKK işgali altında olan yüzlerce beldede sağlık alanında yaşanan mağduriyetler had safhaya ulaştı. Sözde yardım kuruluşları terör örgütüne özel tıp merkezleri kuruyor. Kamışlı, Aynel Arab ve Afrin’de Avrupa ve ABD orjinli kuruluşlar tarafından inşaa edilen terörist hastanelerinde sivil halkın faydalanmasına izin verilmiyor.

YERALTINDA ACİL BÖLÜM!

TSK-ÖSO ittifakı tarafından yapılan Zeytin Dalı Harekatı’nda ele geçirilen tam teşekküllü terör sağlık merkezinde yeraltı acil müdahale alanı oluşturulduğu da ortaya çıktı. PKK’ya özel kurulan hastanenin tüm medikal alt yapısı ve bazı sağlık çalışanlarının da yine Avrupa’dan gelen terör destekçisi militanlardan oluştuğu görüldü. Milyonlarca dolarlık maliyeti ile dikkat çeken Terör Hastanelerinde batılı özel kuruluşlar yanında Kızılhaç tarafından gönderilen yardımlarında varlığı dikkat çekti.

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