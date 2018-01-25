'Yaralı halimle teröristlerle mücadele ederim'

Evinin ve iş yerinin ciddi hasar gördüğünü aktaran Gürler, hasar ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Gürler, teröristlere verilecek en iyi cevabın Türk bayrağını yeniden yerine asmak olduğunu düşündüğünü belirterek, "Hastaneden eve gelir gelmez bayrağımızı yeniden astım. Bu yaralı halimle askere alsınlar ben de gider teröristlerle mücadele ederim. Kızım da subay olmak istiyor. Canım da kızım da vatana, millete feda olsun." diye konuştu.