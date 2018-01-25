'Yaralı halimle teröristlerle mücadele ederim'

'Yaralı halimle teröristlerle mücadele ederim'

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı'na destek için evinin balkonuna Türk bayrağı astıktan kısa süre sonra PYD/PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen roketli saldırıda yaralanan ve evi hasar gören Mehmet Gürler, yaralı olmasına karşın göreve her zaman hazır olduğu mesajını verdi. Reyhanlı ilçesindeki evine askere destek için Türk bayrağı astıktan hemen sonra PYD/PKK işgalindeki Afrin'den 21 Ocak'ta gerçekleştirilen roketli saldırıda yaralanan 59 yaşındaki Gürler, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

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'Yaralı halimle teröristlerle mücadele ederim'

Kızı ve eşiyle evine gelen Gürler'in ilk işi, Türk bayrağını yeniden yerine asmak oldu. Başından ve elinden yaralanan Gürler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla askere destek amacıyla evinin balkonuna Türk bayrağı astığını söyledi. Hemen ardından evinin altındaki iş yerine indiğini aktaran Gürler, şöyle devam etti: "Bayrağı astım, aşağıya indim hemen ardından bomba patladı. Sanki beni takip ediyorlarmış gibi hemen bomba attılar. Başımdan, boynumdan ve elimden yaralandım. Kendimi dışarı attım. Hemen hastaneye götürdüler, 1,5 saat ameliyatım sürdü. Çok şükür şimdi iyiyim."

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'Yaralı halimle teröristlerle mücadele ederim'

Evinin ve iş yerinin ciddi hasar gördüğünü aktaran Gürler, hasar ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Gürler, teröristlere verilecek en iyi cevabın Türk bayrağını yeniden yerine asmak olduğunu düşündüğünü belirterek, "Hastaneden eve gelir gelmez bayrağımızı yeniden astım. Bu yaralı halimle askere alsınlar ben de gider teröristlerle mücadele ederim. Kızım da subay olmak istiyor. Canım da kızım da vatana, millete feda olsun." diye konuştu.

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'Yaralı halimle teröristlerle mücadele ederim'

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