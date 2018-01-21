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Yaralı çocuk fotoğrafı üzerinden kara propaganda başlatıldı

Yaralı çocuk fotoğrafı üzerinden kara propaganda başlatıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik harekatı sırasında bir çocuğun yaralandığı iddia edilen fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 21:49 - Güncelleme: 21-01-2018 00:42

TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, harekatın başlamasının ardından terör örgütü PYD/PKK'ya ait bazı sosyal medya hesaplarından da kara propaganda faaliyetleri başlatıldı.

Bu kapsamda bazı sosyal medya hesaplarından harekat sırasında yaralanan bir çocuğa ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldığı tespit edildi.

Gerçeği yansıtmayan söz konusu fotoğrafta yer alan çocuğun yaralanma hadisesinin 2016 yılında gerçekleştiği ve TSK ile ilgisinin olmadığı bildirildi. 

Genelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyorGenelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyorGenelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyorGenelkurmay Başkanı Akar, harekatı karargahtan yönetiyorHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • salhor 21 Ocak 2018 01:02 Afrin'deki mel'unların GEZİCİ ZOMBİ'lerle olan benzerliğine şaşırmadım. Türkiye'mizin içte-dışta çok fazla düşmanı var. TOMA'nın tekerinin altına göstere göstere yatan kancıklar, l00 kiloluk vücuduyla, sapanla polise taş atan kancık kocakarılar görmüştük.

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