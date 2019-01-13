Yaralar içindeki bacağı kesilmek üzereydi! Bu yöntemle tamamen iyileşti

Antalya'da egzama hastalığının giderek artması nedeniyle bacağı kesilme noktasına gelen 56 yaşındaki Yusuf Ziya Arslan, özel bir sağlık merkezinde uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu.

Yaralar içindeki bacağı kesilmek üzereydi! Bu yöntemle tamamen iyileşti

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Yusuf Ziya Arslan, yaklaşık 4 yıldır birçok ilde çeşitli hastanelere gitmesine rağmen 2 bacağındaki egzama hastalığından bir türlü kurtulamadı. Sağ bacağı dizden itibaren kesilme noktasına gelen Arslan, çareyi Alanya’da özel bir sağlık merkezine gitmekte buldu.

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Yaralar içindeki bacağı kesilmek üzereydi! Bu yöntemle tamamen iyileşti

Burada Dr. Recep Çelik tarafından tedaviye alınan Arslan’a 'akupunktur' ve 'ozon' gibi çeşitli yöntemler denendi. Yaklaşık 4 aydır tedavisi süren Arslan eski sağlığına kavuştu. Kendisine her gittiği yerde sağ bacağının dizinden itibaren kasilmek zorunda olduğunu söylediklerini belirten Arslan, şunları dile getirdi;

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Yaralar içindeki bacağı kesilmek üzereydi! Bu yöntemle tamamen iyileşti

"Artık umudum biterek bacağımın kesileceği korkusuyla geldim. Burada yapılan tedaviyle sağlığıma kavuştum . Şu anda bacağımda herhangi bir kaşıntı, akma, sancı gibi benzeri hiçbir şey şikayetim kalmadı ve hastalığı yendim”

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Yaralar içindeki bacağı kesilmek üzereydi! Bu yöntemle tamamen iyileşti

Uyguladığı tedavi hakkında bilgi veren Dr. Recep Çelik ise Ziya Arslan’ın 2 ayağında da egzama şikayetiyle geldiğini ve çok büyük korkularının olduğunu söyledi. Çelik, ardından sözlerine şöyle devam etti;

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