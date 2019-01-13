Yaralar içindeki bacağı kesilmek üzereydi! Bu yöntemle tamamen iyileşti

Antalya'da egzama hastalığının giderek artması nedeniyle bacağı kesilme noktasına gelen 56 yaşındaki Yusuf Ziya Arslan, özel bir sağlık merkezinde uygulanan yöntemle sağlığına kavuştu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Yusuf Ziya Arslan, yaklaşık 4 yıldır birçok ilde çeşitli hastanelere gitmesine rağmen 2 bacağındaki egzama hastalığından bir türlü kurtulamadı. Sağ bacağı dizden itibaren kesilme noktasına gelen Arslan, çareyi Alanya’da özel bir sağlık merkezine gitmekte buldu. Twitter

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Burada Dr. Recep Çelik tarafından tedaviye alınan Arslan’a 'akupunktur' ve 'ozon' gibi çeşitli yöntemler denendi. Yaklaşık 4 aydır tedavisi süren Arslan eski sağlığına kavuştu. Kendisine her gittiği yerde sağ bacağının dizinden itibaren kasilmek zorunda olduğunu söylediklerini belirten Arslan, şunları dile getirdi; Twitter

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"Artık umudum biterek bacağımın kesileceği korkusuyla geldim. Burada yapılan tedaviyle sağlığıma kavuştum . Şu anda bacağımda herhangi bir kaşıntı, akma, sancı gibi benzeri hiçbir şey şikayetim kalmadı ve hastalığı yendim” Twitter

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