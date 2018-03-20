Yaptığı makyajlarla istediği kılığa giriyor!

Mimi Choi profesyonel bir makyaj sanatçısı, günlük hayatında ünlülere ve modellere makyaj yaparak hayatını kazansa da onun tanınma nedeni çok başka.

Mimi Choi profesyonel bir makyaj sanatçısı, günlük hayatında ünlülere ve modellere makyaj yaparak hayatını kazansa da onun tanınma nedeni çok başka. İnstagram'da açtığı hesapla 3 boyutlu ve gerçek üstü makyajlar yapan Mimi kendisini bir ilizyonist olarak görüyor. İnsanları şaşırtan soyut makyajlarla yüz binlerce takipçisinden milyonlarca beğeni alıyor.. İşte yaptığı o çılgın makyajlardan bazıları... Twitter

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Mimi Choi profesyonel bir makyaj sanatçısı, günlük hayatında ünlülere ve modellere makyaj yaparak hayatını kazansa da onun tanınma nedeni çok başka. İnstagram'da açtığı hesapla 3 boyutlu ve gerçek üstü makyajlar yapan Mimi kendisini bir ilizyonist olarak görüyor. İnsanları şaşırtan soyut makyajlarla yüz binlerce takipçisinden milyonlarca beğeni alıyor.. İşte yaptığı o çılgın makyajlardan bazıları... Twitter

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2 29

Mimi Choi profesyonel bir makyaj sanatçısı, günlük hayatında ünlülere ve modellere makyaj yaparak hayatını kazansa da onun tanınma nedeni çok başka. İnstagram'da açtığı hesapla 3 boyutlu ve gerçek üstü makyajlar yapan Mimi kendisini bir ilizyonist olarak görüyor. İnsanları şaşırtan soyut makyajlarla yüz binlerce takipçisinden milyonlarca beğeni alıyor.. İşte yaptığı o çılgın makyajlardan bazıları... Twitter

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