Yaptığı makyajlarla istediği kılığa giriyor!

Mimi Choi profesyonel bir makyaj sanatçısı, günlük hayatında ünlülere ve modellere makyaj yaparak hayatını kazansa da onun tanınma nedeni çok başka. İnstagram'da açtığı hesapla 3 boyutlu ve gerçek üstü makyajlar yapan Mimi kendisini bir ilizyonist olarak görüyor. İnsanları şaşırtan soyut makyajlarla yüz binlerce takipçisinden milyonlarca beğeni alıyor.. İşte yaptığı o çılgın makyajlardan bazıları...
Mimi Choi profesyonel bir makyaj sanatçısı, günlük hayatında ünlülere ve modellere makyaj yaparak hayatını kazansa da onun tanınma nedeni çok başka. İnstagram'da açtığı hesapla 3 boyutlu ve gerçek üstü makyajlar yapan Mimi kendisini bir ilizyonist olarak görüyor. İnsanları şaşırtan soyut makyajlarla yüz binlerce takipçisinden milyonlarca beğeni alıyor.. İşte yaptığı o çılgın makyajlardan bazıları...
Mimi Choi profesyonel bir makyaj sanatçısı, günlük hayatında ünlülere ve modellere makyaj yaparak hayatını kazansa da onun tanınma nedeni çok başka. İnstagram'da açtığı hesapla 3 boyutlu ve gerçek üstü makyajlar yapan Mimi kendisini bir ilizyonist olarak görüyor. İnsanları şaşırtan soyut makyajlarla yüz binlerce takipçisinden milyonlarca beğeni alıyor.. İşte yaptığı o çılgın makyajlardan bazıları...
Mimi Choi profesyonel bir makyaj sanatçısı, günlük hayatında ünlülere ve modellere makyaj yaparak hayatını kazansa da onun tanınma nedeni çok başka. İnstagram'da açtığı hesapla 3 boyutlu ve gerçek üstü makyajlar yapan Mimi kendisini bir ilizyonist olarak görüyor. İnsanları şaşırtan soyut makyajlarla yüz binlerce takipçisinden milyonlarca beğeni alıyor.. İşte yaptığı o çılgın makyajlardan bazıları...
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