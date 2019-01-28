Yaptığı hareket trafik magandasına pahalıya patladı!

SAMSUN'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesinde meydana gelen olayda; kavşakta otomobili ile drift yapan sürücüyü görüntüleyen mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri görüntüden yola çıkarak plakasını belirlediği otomobili kısa sürede buldu.
Ekipler, sürücü Ömer Faruk E.'ye 5 bin 10 TL para cezası kesti, otomobili 60 gün süreyle trafikten men etti.
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