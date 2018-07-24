Yaptığı gafla kariyeri sona ermişti! Güner Ümit'in son hali

Ünlü programcı Güner Ümit, 1990'lı yıllarda sunduğu Turnike adlı yapımla izlenme rekorları kırıyordu. Ama yaptığı gafla televizyon serüveni sona erdi.
Canlı yayında "Yoksa siz Kızılbaş mısınız?" dedi ve Alevilerden gelen tepkiler nedeniyle ekranlara veda etti. Hatta o dönem çalıştığı kanalın önünde de insanlar tarafından protesto edildi. Ümit kötü bir niyetinin olmadığını söyledi, Alevi vatandaşlardan özür diledi ama bir daha eski günlerine dönemedi.
2017 yılında Posta gazetesine verdiği röportajında artık sade bir hayat yaşadığını söyledi. ”Beni artık insanlar yok saysın, hiç Güner Ümit diye biri yaşamamış saysınlar. Güner Ümit diye biri yok.”
”Kırgın mıyım? Yaşadıklarımdan çok kırgınım. Kimsenin beni hatırlamasını, benden söz etmesini istemiyorum. Yeniden gündeme gelmeyi aklımdan bile geçirmiyorum.”
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