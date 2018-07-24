Yaptığı gafla kariyeri sona ermişti! Güner Ümit'in son hali

Canlı yayında "Yoksa siz Kızılbaş mısınız?" dedi ve Alevilerden gelen tepkiler nedeniyle ekranlara veda etti. Hatta o dönem çalıştığı kanalın önünde de insanlar tarafından protesto edildi. Ümit kötü bir niyetinin olmadığını söyledi, Alevi vatandaşlardan özür diledi ama bir daha eski günlerine dönemedi.



