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Yapılan değişiklikler seçimde uygulanabilecek mi? AK Partili isim açıkladı!

Yapılan değişiklikler seçimde uygulanabilecek mi? AK Partili isim açıkladı!

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası gündeme gelen 'Seçimde ittifak yapılmasına izin verilecek mi?' sorusuna yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 15:51 - Güncelleme: 17-04-2018 15:51

Devlet Bahçeli'nin erken seçim sonrası Ankara'da büyük hareketlilk yaşandı. Ülkenin gündemin, değiştiren Bahçeli'nin seçim çağrısıyla ilgili AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar açıklama yaptı.

Tayyar, sosyal medya hesabı Twitter'dan olası bir erken seçimde ittifakların yapılıp yapılamayacağı ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Seçim sisteminde yapılan değişikliklerin ilk seçimde uygulanmasının önünde 'süre' engeli yok. 16 Nisan referandumunda '1 yıllık süre' şartı, sadece bu seçime özgü olarak askıya alınmıştı. Dolayısıyla ittifak dahil seçim sistemindeki değişiklikler, erken seçimde uygulanabilecek."

YAPILAN DEĞİŞİKLİLER GEÇERLİ OLMAYACAK: Tayyar'ın aktardığına göre 'Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz' kanunu olası bir erken seçimde geçerli olmayacak.

Yani şu madde geçerli olmayacak, erken seçim mümkün: "Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz."

'BAHÇELİ'YE CEVAP VERMEDİ'

Tayyar, Bahçeli'nin açıklamasının ardından partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anayasa değişikliği 2019 Kasım seçimlerinde yürürlüğe girecek" ifadesini de şöyle yorumladı:

"Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasındaki '2019' vurgusu, Bahçeli'ye cevap değildir. Nihai karar, partimizin yetkili kurullarındaki değerlendirmeler ve cumhurbaşkanımızın MHP lideriyle yapacağı görüşmeden sonra netleşir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 17 Nisan 2018 16:41 ''16 Nisan referandumunda '1 yıllık süre' şartı, sadece bu seçime özgü olarak askıya alınmıştı. Dolayısıyla ittifak dahil seçim sistemindeki değişiklikler, erken seçimde uygulanabilecek." adamlar açık açık yasa kanun elimizde herşeyi yaparız diyor, ne demek sadece bu seçim için askıya alındı?

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KİMDİR ?
Şamil Tayyar
ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

Şamil Tayyar, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı, kitap yazarı, gazeteci.1965 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini İslahiye ilçesinde tamamladı. 1986 yılında Gazi Üniversi

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