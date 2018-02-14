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Yapıkredi Bankası personel alım ilanı şartlar-Şubat 2018

Yapıkredi Bankası personel alım ilanı şartlar-Şubat 2018

2018 Şubat ayında devlet ve özel bankalar personel alım ilanlarını yayınladılar. Yapıkredi Bankası Türkiye'in dört bir yanından yeni çalışma arkadaşları arıyor. Peki Yapıkredi Bankası iş başvurusu ne zaman, kimler iş başvurusunda bulunabilir ve Yapıkredi 2018 Şubat iş başvuru şartları nelerdir?

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Eklenme Tarihi: 14-02-2018 15:00 - Güncelleme: 14-02-2018 13:00

Türkiye'nin dört bir yanında onlarca şubesi olan devlet bankaları ve özel bankalar 2018 Şubat ayında yeni personeller alacak. Bankacılık tecrübesi olan, bankacılık bölümünden yeni mezun olmuş ya da en az lise mezunu olmak adaylarda aranacak özelliklerin başında geliyor. Her bankanın iş alım ilanında detaylı bilgiler verilmektedir. Peki Yapıkredi Bankası 2018 Şubat ayında kaç personel alacak, başvuru şartları neler?

BANKA PERSONELİ OLMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI: Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı 30'dan fazla banka bulunuyor. Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde şubeleri bulunan bir çok bankanın farklı unvanlarda personel alımı ihtiyaçları için alımlar gerçekleştiriliyor. Bankalar bu alımları kariyer ilan siteleri üzerinden ve bankanın resmi internet siteleri üzerinden alıyor. Başvuru koşulları bankalarda farklılık gösteriyor. Birçok banka en az lise mezunu personel alımı yapıyor. Bazı Bankalarda yeni mezun olan adayları iş başvrusu kabul ediyor. 

ŞUBAT AYI PERSONEL ALIMI YAPAN BANKALAR: Denizbank, Şekerbank, Akbank, İşbankası, Garanti bankası, Yapıkredi bankası, ING Bank personel alımı yapıyor. Yapıkredi yeni yayımladığı personel alımı ilanında bir çok unvanda başvuru alacak. İzmir, İstanbul, Kocaeli illerinde görev alacak olan personeller en az lise mezunu tecrübeli ve tecrübesiz alımlar yapacak.

YAPIKREDİ BANKASI İŞ İLANI: Bankasında görev almak isteyen adaylar için sevindirecek gelişme 107 pozisyonda yapılacak olan alımlar Kocaeli, İstanbul ve bir çok ilde ki şubelerde görev almak isteyen personellere yönelik olarak gerçekleştiriyor.

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