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Yapı kayıt belgesi ödemeleri 30 Haziran'da son bulacak

Yapı kayıt belgesi ödemeleri 30 Haziran'da son bulacak

Türkiye'deki 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmek adına uygulamaya alınan imar barışı için başvurular alınmaya devam ediyor. Yapı kayıt belgesi ödemeleri 30 Haziran'da son bulacak...

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Eklenme Tarihi: 02-02-2019 04:38 - Güncelleme: 02-02-2019 04:38

31 Aralık 2017 yarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan imar barışına başvurular devam ediyor. 

Yapı kayıt belgesi başvuru süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, 31 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan karar kapsamında imar barışı başvurularının 15 Haziran 2019 tarihine kadar yapılabileceği belirtildi. Aynı karar kapsamında imar barışı başvuru bedellerinin ödenmesi için de son tarih 30 Haziran olarak açıkladı. 

İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak yapı kayıt belgesi ile birlikte İmar Kanunu’na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecekler. 

Yapı Kayıt Belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamıyor, müktesep hak oluşturmuyor. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanıyor. 

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