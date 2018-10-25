Yapay zekaya öğretmenlik yapıyor para kazanıyorlar

Hive adlı girişim insanlara yapay zekayı eğitmeleri için para veriyor. İnsanlar, görsel algılama yazılımı için fotoğrafları etiketleyerek para kazanıyor.

Modern görsel algılama ve analiz programlarını çalıştıran yapay zeka oldukça güçlü ancak çok fazla ‘eğitime’ ihtiyaç duyuyor. Genellikle insanlar bir çok fotoğrafı etiketleyerek bunları algoritmaya sunuyor. Böylece algoritma fotoğrafları kendi başına kategorize etmeyi öğreniyor.

Fotoğraflara bakıp çeşitli etiketler atamak pahalı bir iş. Bu yüzden Hive adlı bir girişim insanlara yapay zekayı eğitmeleri için para veriyor. Kullanıcılar akıllı telefonlarında fotoğrafları etiketledikçe yapay zeka daha başarılı tahminler yapabilir hale geliyor.

Hive için yapay zeka eğitmek istiyorsanız bu yolla zengin olmayı beklemeyin. Girişimin kurucusu Kevin Guo “Uygulama üzerinden onlarca Dolar kazanabilirsiniz.” diyor. Çok kötü değil ama işinizi bırakıp buna odaklanmaya da değmez.



Tüm eğitim verileri birleştirildiğinde Hive geliştirdiği yapay zeka ile büyük müşterileri çekebiliyor. Örneğin otomobil yarışı organizasyonu NASCAR şirkete yayınlar sırasında hangi şirketin logosunun ne zaman gösterildiğini belirlemesi için ödeme yapıyor. Daha sonra bu bilgiler reklam verenleri çekmek için kullanılıyor.

Hive’ın biraz da can sıkıcı bir yönü var. Girişim, insan çalışanların artık sadece şirketlerin yapay zekalarını eğitmek için kullanıldığı bir çalışma düzenine işaret ediyor. Ama başka bir açıdan bakılınca markaların daha kolay reklam vermesini sağlarken insanlara da birkaç bira parası kazandıran bir yöntem olarak da görülebilir.

(Kaynak : Dünyahalleri / Haber : Semih Sönmez)