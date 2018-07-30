Yapay zekada yeni dönem! Elon Musk duyurdu

Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla elektrikli otomobillerde yapay zeka kullanımını artırmak için geçtiğimiz yıl kolları sıvamış ve yapay zeka ekibinin başına Andrej Karpathy'yi getirmişti. Musk, Twitter'dan bir takipçisine verdiği yanıtla, yakın gelecekte Tesla otomobillerde unutulmaz dizi Knight Rider'da olduğu gibi şoförle iletişim kuran yapay zeka kullanıcılacağını açıkladı.

Otomobillerdeki sesli komut özelliklerinin geliştirilmesini isteyen Musk'ın, yapay zeka asistanının araçlara yerleştirmek istediği bir süredir gündemdeydi. Musk, daha önce de otomobillere yeni sesli komut seçeneklerinin geleceğini ve bu sayede kullanıcıların hemen hemen her şeyi yapabileceklerini açıklamıştı.