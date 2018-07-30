Yapay zekada yeni dönem! Elon Musk duyurdu

Tesla CEO'u Elon Musk, elektrikli otomobillere yerleştirilmek, üzere yeni bir yapay zeka çipi için yapılan çalışmaları hızlandırdığını duyurdu.

Yapay zekada yeni dönem! Elon Musk duyurdu

Tesla CEO'su Elon Musk, Tesla elektrikli otomobillerde yapay zeka kullanımını artırmak için geçtiğimiz yıl kolları sıvamış ve yapay zeka ekibinin başına Andrej Karpathy'yi getirmişti. Musk, Twitter'dan bir takipçisine verdiği yanıtla, yakın gelecekte Tesla otomobillerde unutulmaz dizi Knight Rider'da olduğu gibi şoförle iletişim kuran yapay zeka kullanıcılacağını açıkladı.

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Yapay zekada yeni dönem! Elon Musk duyurdu

Otomobillerdeki sesli komut özelliklerinin geliştirilmesini isteyen Musk'ın, yapay zeka asistanının araçlara yerleştirmek istediği bir süredir gündemdeydi. Musk, daha önce de otomobillere yeni sesli komut seçeneklerinin geleceğini ve bu sayede kullanıcıların hemen hemen her şeyi yapabileceklerini açıklamıştı.

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Yapay zekada yeni dönem! Elon Musk duyurdu

Sosyal medyada bir kullanıcının "Yakında Tesla otomobillerde K.I.T.T gibi bir yapay zekaya sahip asistanımız olacak mı?" sorusuna Musk "Evet" yanıtını verdi.

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Yapay zekada yeni dönem! Elon Musk duyurdu

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