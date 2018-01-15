Yapay zeka okuduğunu insandan daha iyi anlıyor

Yapay zeka okuduğunu insandan daha iyi anlıyor

Çin´in en büyük elektronik ticaret şirketi olan Alibaba Grup tarafından geliştirilen yapay sinir ağı 100 bin sorudan oluşan "Stanford Soru Cevaplama Veri seti" okuduğunu anlama testinde insanlardan yüksek bir skora ulaştı. Alibaba´nın yapay zeka ile öğrenme sistemi 11 Ocak tarihinde yapılan okuduğunu anlama testinde 82.44 puan alarak, 82.304 puan ortalamasına sahip olan insanlardan daha yüksek bir skor elde etti.

17
Yapay zeka okuduğunu insandan daha iyi anlıyor

İnsanlar geçtiğimiz yıllarda satranç gibi daha karmaşık oyunlarda, yüksek işlem kapasitesinin yardımıyla insanları yenmişti ancak lisan hakimiyeti bugüne kadar makineler için daha zor bir konuydu. Makinenin test sonuçları, sorulara cevap verebilmek için çağrı merkezleri ile çalışan firmaların artık öğrenebilen makinelerle çalışabileceğine işaret ediyor. Alibaba Araştırma Ekibi´nden doğal dil işleme uzmanı Si Luo, dikkat çeken gelişmenin, maiknelerin "yağmur nasıl oluşur" gibi sorulan büyük bir yüzdeyle doğru cevaplanmış olması olduğuna dikkat çekerek, "Geliştirdiğimiz yapay zekanın altındaki teknoloji müşteri hizmetleri, müze rehberliği ve çevrimiçi soruların cevaplanmasında kullanılabilir" dedi.

27
Yapay zeka okuduğunu insandan daha iyi anlıyor

Çin´in en büyük elektronik ticaret şirketi olan Alibaba Grup tarafından geliştirilen yapay sinir ağı 100 bin sorudan oluşan "Stanford Soru Cevaplama Veri seti" okuduğunu anlama testinde insanlardan yüksek bir skora ulaştı. Alibaba´nın yapay zeka ile öğrenme sistemi 11 Ocak tarihinde yapılan okuduğunu anlama testinde 82.44 puan alarak, 82.304 puan ortalamasına sahip olan insanlardan daha yüksek bir skor elde etti.

37
Yapay zeka okuduğunu insandan daha iyi anlıyor

İnsanlar geçtiğimiz yıllarda satranç gibi daha karmaşık oyunlarda, yüksek işlem kapasitesinin yardımıyla insanları yenmişti ancak lisan hakimiyeti bugüne kadar makineler için daha zor bir konuydu. Makinenin test sonuçları, sorulara cevap verebilmek için çağrı merkezleri ile çalışan firmaların artık öğrenebilen makinelerle çalışabileceğine işaret ediyor. Alibaba Araştırma Ekibi´nden doğal dil işleme uzmanı Si Luo, dikkat çeken gelişmenin, maiknelerin "yağmur nasıl oluşur" gibi sorulan büyük bir yüzdeyle doğru cevaplanmış olması olduğuna dikkat çekerek, "Geliştirdiğimiz yapay zekanın altındaki teknoloji müşteri hizmetleri, müze rehberliği ve çevrimiçi soruların cevaplanmasında kullanılabilir" dedi.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat