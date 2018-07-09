Yapay zeka kısa sürede otomobil kullanmayı öğrendi!

Cambridge Üniversitesi Mühendislik Bölümü'ndeki araştırmacıların kurduğu Wayve adlı şirket, takviyeli öğrenme tekniğini ilk kez otonom sürüş için kullandı. Yapılan denemede otomobilin yapay zekası, aracı aynı şeritte sürmeyi 20 dakika içinde öğrenmeyi başardı.

Yapay zeka ve makine öğrenimi her geçen gün hayatımıza daha fazla giriyor. Wayveisimli şirket tarafından geliştirilen bir yapay zeka ise 20 dakika içinde otomobili düz bir yolda kullanmayı öğrendi. Tıpkı bir sürücü kursunda olduğu gibi eğitmen sürücüyle yola çıkan yapay zekanın hatalarında insan sürücü devreye girdi ve otomobili şeritte tuttu. Wayve ekibi, kullandıkları modifiye Renault araçta, bilindik otonom araçlar kadar çok algılayıcı ve devasa bir veri havuzu kullanmadıklarını belirttiler.

Daha önce takviyeli öğrenmenin yapay zekada kullanıldığı örnekler oldukça başarılı olmuştu. Google'ın DeepMind adlı yapay zeka sistemi Go ve satranç oynayarak şampiyonları yenmeyi başardı. OpenAI projesinde ise 180 gün boyunca her gün DOTA 2 oynayarak oyunda başarılı oldu.

Boş bir yolda ve kısa bir deneme yapılmış olsa da yapay zekanın hızlı öğrenme kabiliyetinin dikkate değer bir ölçüde olduğu görülüyor. Konuyla ilgili olarak bir video da yayınlayan araştırmacılar otomobilin 11 denemeden sonra aracı düz yolda tutmayı öğrendiğini gösterdi: https://www.youtube.com/watch?v=eRwTbRtnT1I

Kaynak: Teknolojioku