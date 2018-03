Yapay et bu yıl sofralarımıza gelecek!

Yabancı bir üreticinin iddiasına göre, 2018’in sonuna kadar restoran menülerinde karşımıza ‘temiz’ et çıkabilir. Yapay ortamda üretilen hayvansal ürünler, besi hayvanlarından elde edilen kök hücrelerden faydalanılarak laboratuvar ortamında elde ediliyor. Bu uygulama aynı zamanda ‘temiz et’ olarak da anılıyor. Kök hücreleri büyük et parçaları haline gelene kadar çoğaltılıyor ve bu yolla elde edilen et ürünleri geleneksel yöntemlere göre bazı avantajlar sağlıyor.