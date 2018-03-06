Yapay et bu yıl sofralarımıza gelecek!

Yabancı bir üreticinin iddiasına göre, 2018’in sonuna kadar restoran menülerinde karşımıza ‘temiz’ et çıkabilir.

Yapay et bu yıl sofralarımıza gelecek!

Yabancı bir üreticinin iddiasına göre, 2018’in sonuna kadar restoran menülerinde karşımıza ‘temiz’ et çıkabilir. Yapay ortamda üretilen hayvansal ürünler, besi hayvanlarından elde edilen kök hücrelerden faydalanılarak laboratuvar ortamında elde ediliyor. Bu uygulama aynı zamanda ‘temiz et’ olarak da anılıyor. Kök hücreleri büyük et parçaları haline gelene kadar çoğaltılıyor ve bu yolla elde edilen et ürünleri geleneksel yöntemlere göre bazı avantajlar sağlıyor.

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Yapay et bu yıl sofralarımıza gelecek!

Bu avantajlardan en önemlisi belki de insan sağlığını yakından ilgilendiren bulaşıcı hastalıklardan kaçınabilecek olmamız. Yapay et üretimi teknik anlamda ‘steril’ olduğu için, geleneksel hayvan kesim sürecinde ortaya çıkabilen zararlıların sebep olduğu, gıda kaynaklı bulaşıcı hastalıkların ciddi oranda azalacağı tahmin edilmekte.

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Yapay et bu yıl sofralarımıza gelecek!

Çevrecilere ve bilim insanlarına göre önemli avantajlardan bir başkası ise, yapay ortamda gerçekleştirilen et üretiminin küresel ısınmayı azaltmada anahtar bir gelişme olabileceği düşüncesi. Bir araştırmaya göre zararlı sera gazı emisyonları %78 ila %96 arasında bir azalma gösterirken, benzer tasarruflar toprak kullanımı ve su tüketiminde de sağlanabilir.

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Yapay et bu yıl sofralarımıza gelecek!

JUST isimli temiz et üreticisi firmanın CEO’su Josh Tetrick’e göre insan tüketimine hazır ilk ürünler bu senenin sonuna kadar piyasaya sürülebilir. Tetrick, CNN’e verdiği bir röportajda bu teknikle üretilmiş tavuk nugget, sosis ve kaz ciğerinin Amerika ve Asya restoranlarında 2018’in sonuna kadar sunulmaya hazır olacağını belirtiyor.

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