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Yapay et 2021'de satışa çıkıyor

Yapay et 2021'de satışa çıkıyor

Laboratuvar ortamında yapay olarak et üreten şirket, ürünün 2021'e kadar piyasa sürülebilmesi için 7,5 milyon avro fon aldı.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 17:30 - Güncelleme: 18-07-2018 17:30

Laboratuvar ortamında yapay olarak et üreten şirket, ürünün 2021'e kadar piyasa sürülebilmesi için 7,5 milyon avro (8,8 milyon dolar) fon aldı.

Dünyanın kök hücre yoluyla elde edilmiş sığır etinden yapılmış ilk hamburgerini 5 yıl önce üreten Hollandalı "Mosa Meat" şirketi, restoranlara laboratuvar ortamında üretilen et satmaya yönelik planlarını sürdürmek adına kaynak aldığını açıkladı.

İLK ÜRÜN 2021'DE
Yetkililer, ilk ürünlerini 2021'e kadar satmayı umduklarını dile getirdi.

Merkezi Maastricht kentinde olan Mosa Meat, çoğu Almanya merkezli ilaç üretici şirketi Merck KGaA'nın Hollanda'daki bağlı kuruluşu "M Ventures" ve İsviçre merkezli "Bell Food Group"tan olmak üzere 7,5 milyon avro aldıklarını belirtti.

HAMBURGER KÖFTESİNİN MALİYETİ 1 DOLAR
Yapay etin üretimi için canlı hayvandan alınan hücre örneklerini kullanan Mosa Meat yetkilileri, 2-3 yıl sonra endüstriyel ölçekli üretime geçerek, bir hamburger köftesini yaklaşık 1 dolara mal etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Temmuz 2018 17:43 ya domuz eti gibiyse din katında..............

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