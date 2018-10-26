Yapa zeka tarafından yapılan portre öyle bir fiyata satıldı ki...

Yapay zekanın yaptığı portrenin satış rakamı, portre için tahmin edilen 7-10 bin dolar aralığını kat kat aştı ve 432 bin dolara satıldı.

BBC'de yer alan habere göre, New York'taki Chritie's müzayede evinde satılan Edmond Belamy'nin Portresi adlı eser, Paris merkezli Obvious adlı sanat kolektifi tarafından geliştirilen bir yapay zeka programının imzasını taşıyor.

Yapay zeka algoritması 14. ve 20. yüzyıllar arasında yapılan 15 bin portreyi içeren bir veri tabanına sahip.

Algoritma portreyi üretmek için kendi resmini veri tabanındaki diğer resimlerle karşılaştırarak değiştirdi ve artık bir değişiklik yapamadığı noktada resme son halini verdi.

Bu portre büyük bir müzayede evinde satılan ilk yapay zeka eseri oldu. Satışı düzenleyen Chritie's uzmanı Richard Lloyd "Yapay zeka geleceğin sanat piyasasında önemli yere sahip olacak teknolojilerden yalnızca biri" dedi ve ekledi: "Fakat bunların etkisinin ne olacağını tahmin etmek için henüz çok erken."