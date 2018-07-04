Yanlışlıkla internete düştü bedava izleyen izleyene

Dünyaca ünlü yapım şirketi Sony Pictures, yine dünyaca ünlü bir olaya imza attı. Geçen yıl piyasaya çıkardığı "Khali the Killer"adlı filmin fragmanı yerine tüm filmi Youtube'a yükleyen yapım şirketi, hatasını 6 saat sonra fark etti.

Yanlışlıkla internete düştü bedava izleyen izleyene

Dünyanın en büyük yapım şirketlerinden biri olan Sony Pictures, skandal bir olaya imza atarak bir anda dünyanın gündemine oturdu. Geçen yıl piyasaya çıkardığı "Khali the Killer"adlı filmin fragmanı yerine yanlışlıkla tüm filmi YouTube'a yükledi. Şirket, hayatı 6 saat sonra fark edince filmi tamamen kaldırdı.

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Yanlışlıkla internete düştü bedava izleyen izleyene

Altı saat sonra kaldırılan filmi bu süre içinde 11 bin kişi izledi. Bazı eleştirmenler, Kasım'dan beri internetten parayla izlenebilen ve DVD'si satılan filmin bir pazarlama taktiği olarak bilinçli şekilde YouTube'a konmuş olabileceğini öne sürüyor.

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Yanlışlıkla internete düştü bedava izleyen izleyene

Ancak Independent gazetesi, bunun Sony gibi büyük bir stüdyo için riskli bir girişim olduğunu ve şirketin olayın nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için inceleme başlatmış olabileceğini yazdı.

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Yanlışlıkla internete düştü bedava izleyen izleyene

Eleştirmenlerden iyi yorumlar almayan filmin IMDB puanı 10 üzerinden 3,8. Başka bir film sitesi olan Rotten Tomotoes'da 'Khali the Killer' ile ilgili hiçbir yorum yer almıyor. Film kiralık katilliği bırakarak aşçılık yapmaya karar veren bir adamın Alzheimer hastası büyükannesine yardım etme çabasını konu alıyor.

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