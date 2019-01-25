Yankesiciler yakayı fena ele verdi! Birbirlerine kelepçelenip hapsi boyladılar

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarlarında son günlerde yankesicilik olaylarının artması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Köprübaşı mevkisinde kurulan pazarda, polis ekipleri hareketlerinden şüphelendikleri kadını takibe aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR: Pazarda alışveriş yapan 75 yaşındaki Nedret Ata'nın çantasındaki cüzdanını çalan Şefiye Kasapoğlu ile beraberindeki Emrah Çalbay, polis tarafından suçüstü yakalandı. Ata'nın çalınan cüzdanı kendisine iade edilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER: Şüphelilerin yapılan soruşturmalarında 'uyuşturucu kullanmak ve hırsızlık'tan sabıkaları olduğu belirlendi. Kasapoğlu ile Çalbay, birbirlerine kelepçelenerek sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.