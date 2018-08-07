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Yankesici teyze ve yeğen tutuklandı!

Yankesici teyze ve yeğen tutuklandı!

Konya'da 18 farklı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen teyze-yeğen, emniyetin başarılı operasyonuyla yakalandı.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 12:14 - Güncelleme: 07-08-2018 12:29

KONYA'da yankesicilik yöntemiyle 18 ayrı hırsızlık olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan teyze ve yeğeni tutuklandı.

Son günlerde kent merkezindeki semt pazarlarında yankesicilik yöntemiyle cep telefonu, cüzdan ve para hırsızlığı olayları yaşanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE TESPİT EDİLDİLER

Ekipler, farklı 18 hırsızlık olayının mağduru ile görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin D.A. (21) ve teyzesi G.A. (41) olduğunu belirledi.

Şüphelilerin merkez Karatay ilçesindeki bir semt pazarında olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla iki kadını gözaltına aldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürülen D.A. ile G.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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