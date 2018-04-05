Yangın anında hastane içinde böyle panik yaşandı!

İSTANBUL Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Şu an hastaların tahliyeleri sürerken, yangına müdahale devam ediyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yangın nedeniyle can kaybının olmadığını ancak duman zehirlenmesi sonucu bir çok kişinin yaralandığını söyledi. Yangın ile ilgili açıklama yapan Vali Şahin, "İçeride yangın yok, duman tahliye ediliyor" dedi.

Yangın anı, hastane içerisindeki kameraya böyle yansıdı.