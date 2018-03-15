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Yanan otobüste hayatını kaybedenler toprağa verildi

İstanbul-Tokat seferini yapan yolcu otobüsünün Çorum'un Osmancık ilçesinde yol kenarında park halindeki tıra arkadan çarparak alev aldığı kazada hayatını kaybeden Tokatlı yolcular toprağa verildi. Hayatını kaybeden 11 kişiden 5'i Tokat'ta kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi.

Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan anne Dürdane ve kızı Betül Kaplan'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesine getirildi. Öğle namazını müteakiben Dürnane Kaplan (45) ile kızı Betül Kaplan (5) cenaze namazı Abdulhannani Mezarlığı musallasında kılındı. Hastanede tedavisi devam eden Hulusi Kaplan, eşi ve kızının cenaze namazına katılamadı. Cenazeye; Tokat Valisi Ömer Toraman, Pazar Kaymakamı Coşkun Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Üzümören Belde Belediye Başkanı İsmail Karakaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Üzümören Belde Belediye Başkanı İsmail Karakaş, Tokat'ta yaşayan 6 çocuklu Hulusi ve Dürdane Kaplan çiftinin polis okulunda eğitim gören oğulları Burak Kaplan'ın İstanbul'da yapılan söz kesme töreni sonrasında memleketlerine dönerken meydana gelen kazada hayatını kaybettiğini söyledi. Baba Hulusi Kaplan'ın Üzümören Belediyesi'nde İşkur projesi kapsamında çalıştığını ifade eden Başkan Karataş, "Kırıkkale'de polis okuluna giden oğullarının söz kesme töreni için İstanbul'a gitmişlerdi. Dönüş yolunda bu kaza ile karşı karşıya kaldılar. Belediyemizde çalışan Hulisi Kaplan kazayı yaralı olarak atlattı. Allah ailesine sabırlar versin. Belediye, hükümet, devlet olarak ailenin yanında olacağız" diye konuştu.

  • Güncel 15 Mart 2018 15:43
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