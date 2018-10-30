Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

Bolu'da, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Gülsüm Orakçı (68) ve eşi Recep Orakçı (72), evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

Bolu'da, 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Gülsüm Orakçı (68) ve eşi Recep Orakçı (72), evlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

113
Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

Olay, saat 15.30 sıralarında Dodurga Mahallesi'nde bulunan Recep Orakçı'ya ait 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Ferhat Orakçı (35) evde uyuduğu sırada mutfakta çıkan dumanları fark ederek dışarı çıktı.

213
Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

Yangını gören komşuları durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Olay sırasında dışarıda olan Gülsüm Orakçı ve Recep Orakçı, haberi alıp yanan evlerinin önüne geldi. Gülsüm Orakçı alevler içindeki evini görünce sinir krizi geçirerek fenalaştı. ''Her şeyimiz yandı, bittik biz'' diyen Gülsüm Orakçı'yı polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Recep Orakçı da ''Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimiz gitti'' diyerek gözyaşı döktü. Çift, oğullarının yanan evden yaralanmadan çıkmasının tesellisini yaşayarak, "Buna da şükür. Çocuğuma bir şey olmadı" diye konuştu.

313
Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

Bu arada, yaşadığı panikle evden ayakkabı giymeden çıkan Ferhat Orakçı'ya komşuları tarafından çizme getirildi. Polis, Ferhat Orakçı'nın çizmeyi giymesine yardım etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro