Yanal netleştirdi: Fenerbahçe'de 11'in 10'u belli!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ideal on birini şekillendirmeye başladı. Tecrübeli teknik adam bir çok mevkide kararını verirken, transfer beklediği bölgelerde ise arayışlarını sürdürüyor.
Kaleyi tecrübesine çok güvendiği Volkan Demirel'e emanet etme kararı alan Ersun Yanal, savunma beklerinde ise değişiklik düşünmüyor. Sarı Lacivertlilerin kanat bekleri ikinci yarıda da Isla ve Hasan Ali Kaldırım olacak.
Ersun Yanal'ın tek ön libero sistemi ile sahaya çıkmayı düşündüğü takım kurgusundaki banko isimlerden biri de Jailson. Brezilyalı oyuncu Yanal'ın yeni sisteminin değişmezlerinden biri olacak. Tecrübeli teknik adam Jailson'un savunma ve hücum hattı arasındaki geçiş oyununu oynayacak isim olmasını hedefliyor.
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