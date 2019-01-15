Yanal netleştirdi: Fenerbahçe'de 11'in 10'u belli!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ideal on birini şekillendirmeye başladı. Kaleyi tecrübesine çok güvendiği Volkan Demirel'e emanet etme kararı alan Ersun Yanal, savunma beklerinde ise değişiklik düşünmüyor. Takım kurgusundaki banko isimlerden biri de Jailson.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ideal on birini şekillendirmeye başladı. Tecrübeli teknik adam bir çok mevkide kararını verirken, transfer beklediği bölgelerde ise arayışlarını sürdürüyor. Twitter

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Kaleyi tecrübesine çok güvendiği Volkan Demirel'e emanet etme kararı alan Ersun Yanal, savunma beklerinde ise değişiklik düşünmüyor. Sarı Lacivertlilerin kanat bekleri ikinci yarıda da Isla ve Hasan Ali Kaldırım olacak. Twitter

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Savunmanın göbeğinde Martin Skrtel'in yerine yeni transfer Sadık'ı düşünen tecrübeli teknik adam, ligin ilk yarısındaki kırılgan görüntüsü nedeniyle Roman Neustader'i kulübeye çekmeyi planlıyor. Twitter

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