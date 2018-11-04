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Yalova'da 4'üncü kattan düşen kadın öldü

Yalova'da 4'üncü kattan düşen kadın öldü

Yalova'da evinin bulunduğu 4'üncü kattan çarşafla aşağıya inmeye çalışan kadın dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının bekar olduğu ve bir fabrikada insan kaynaklarında çalıştığı belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 23:15 - Güncelleme: 04-11-2018 23:15

YALOVA'da bir binanın 4'üncü katından düşen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Gazipaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 4'üncü katında ikamet eden Didem Kiriş (42) evinin balkonundan çarşafla aşağıya inmeye çalıştı.

Kiriş'in balkondan inmeye çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kiriş, bu esnada dengesini kaybederek, beton zemine düştü.

Ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Kiriş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Kiriş'in cesedi daha sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hayatını kaybeden Kiriş'in bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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